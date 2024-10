Prosafco neemt Beroepskleding Landuyt over

Michel Waumans, gedelegeerd bestuurder van Prosafco kondigt aan: “Met trots informeren wij u over een belangrijke beslissing van de bedrijven Prosafco en Beroepskleding Landuyt. Op donderdag 24/10/2024 heeft Prosafco NV de vennootschap Beroepskleding Landuyt NV overgenomen.”

Prosafco, specialist in werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), vond in Beroepskleding Landuyt een uiterst geschikte partij om zijn groeiplannen verder vorm te geven. “De ervaring en competentie van het Landuyt-team en zijn klanten vormen voor ons een grote toegevoegde waarde”, voegt Michel Waumans toe.

Ook geografisch is Beroepskleding Landuyt een perfecte aanvulling. Prosafco die naast zijn hoofdzetel in Roeselare (West-Vlaanderen) meerdere vestigingen heeft in Vlaanderen, hecht heel veel belang aan lokale aanwezigheid en verankering. Met de Beroepskleding Landuyt in Moorslede versterkt het zijn belang in de provincie West-Vlaanderen.

Els Landuyt, zaakvoerster van Beroepskleding Landuyt vult aan: “Verder streven beide bedrijven naar een optimale klantenbeleving en kwaliteit op vlak van productaanbod en dienstverlening. Deze eigenschappen vormen al jaren de solide basis in de samenwerking met onze klanten en blijven ook de belangrijkste ingrediënten van die samenwerking in de toekomst.”

Samen bouwen aan de toekomst en de veiligheid van klanten

“De continuïteit in de samenwerking met de klanten is een topprioriteit. De bestaande teams, werking en processen blijven in voege. De synergie tussen Prosafco en Landuyt zal de samenwerking met de klanten versterken”, vult Michel nog aan.

Franck Ramout, Algemeen Directeur bij Groupe RG besluit: “Deze overname versterkt ons engagement voor een duurzame en strategische groei in Europa. Door Beroepskleding Landuyt te integreren consolideren we onze lokale aanwezigheid en verrijken we ons product- en dienstenaanbod om onze klanten beter te bedienen.”