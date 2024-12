Pop-up KadoOo helpt je om geschikt geschenk te vinden

In de Kerkstraat openen Nathalie Allemeersch (38) en Jelle Goyvaerts (31) de pop-up KadoOo. Het koppel richtte twee jaar geleden in bijberoep hun zaak op, waarbij ze uitpakken met geschenken.

In september 2022 richtten de twee Gistelnaars KadoOo op in bijberoep. Hij is actief bij Securitas, zij bij Randstad. Voor Nathalie was het altijd al een wens om een eigen zaak te runnen en geschenken aan te bieden. Eén van de dingen waar ze prat op gaan, is het aanbod geschenkballonnen. “Dat zijn kleurrijke, opvallende en creatieve ballonnen waarin je een geschenk stopt, bijvoorbeeld een waardebon, geld of knuffelbeer”, legt Jelle uit. “We hebben ook een fraai aanbod geschenkmanden. De inhoud is variabel, we maken alles op maat van de klant. Iedereen kan dus zelf een mandje laten samenstellen met de producten naar wens. De producten, zoals koffie of verzorgingsproducten, zijn afkomstig van onze partners.”

Kapsalon

Tegelijk heeft KadoOo ook geschenkmanden op voorraad. De winkel richt zich zowel tot particulieren als ondernemingen. Nu zetten Jelle en Nathalie dus de stap naar een fysieke winkel. De zaak is tot eind maart gevestigd in de Kerkstraat 8, waar Marc Desaever jarenlang een kapsalon uitbaatte. “Het vroegere kapsalon leek ons de geknipte locatie om mensen de komende periode van leuke geschenken en/of geschenkballonnen aan haarscherpe prijzen te voorzien”, knipoogt het koppel. “We merkten het pand op via Facebook en de eigenaars zochten een tijdelijke invulling voor de toenmalige kapperszaak. Eigenlijk zijn we benieuwd om te zien hoe ons concept fysiek kan aanslaan bij het brede publiek. We kunnen de klanten beter leren kennen en onze producten netjes in de kijker plaatsen. Binnen enkele maanden zullen we onze pop-up evalueren.” (TVA)

Info: www.kadooo.be.