Plopsaland trakteert zichzelf voor zijn 25ste verjaardag op een nieuwe familieattractie

In de zomer van dit jaar opent in het themagebied Wickieland in Plopsaland De Panne de nieuwe familieattractie Wickie’s Wervelwind. Het is een schommelende bank van 12 meter hoog waaraan een prijskaartje van 1,5 miljoen euro hangt.

Plopsaland viert komend seizoen zijn 25ste verjaardag. Dat verdient een cadeau en daarom komt er in de zone Wickieland, die in 2013 werd geopend, een extra avontuurlijke blikvanger. De nieuwe attractie ligt bij de exclusieve doorgang naar Plopsaland Village, waardoor gasten van die pas geopende verblijfsaccommodatie meteen in de wereld van Wickie de Viking worden ondergedompeld.

Parade

Naast de nieuwe attractie plant het pretpark ook een ’25 Celebration Parade’ vanaf 6 april. Dat is een optocht met acht gethematiseerde praalwagens die door het park trekken. Tot begin februari is het pretpark nog even dicht voor onderhoudswerken. (GUS)