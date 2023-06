Ploeggenoten lanceren Footballfuel, supplementen voor voetballers: “Al interesse van profclubs”

Sportsupplementen zitten in de lift en daar spelen Blankenbergenaar Shun Ballegeer (23) en Menenaar Laurens Huysentruyt (26) graag op in. De ploeggenoten bij KM Torhout verkopen onder de naam Footballfuel supplementen voor voetballers.

‘Van voetballers, voor voetballers’ is het motto van Footballfuel, de gloednieuwe onderneming van Laurens Huysentruyt en Shun Ballegeer. “Shun en ik delen dezelfde visie en hadden al lang het idee om een eigen bedrijfje te beginnen”, legt Laurens Huysentruyt uit. “We hadden al vaak gebrainstormd over wat we zouden kunnen doen, toen we vorige zomer plots het idee kregen om iets met supplementen voor voetballers te doen. Footballfuel was geboren.”

Supplementen zijn een booming markt, waardoor ook de concurrentie niet mals is. “Dat klopt, maar er zijn heel weinig partijen die zich specifiek op voetballers richten. Dat komt misschien omdat de voetbalwereld nog een beetje sceptisch staat tegenover supplementen, terwijl ze wel degelijk op een gezonde manier voor dat extraatje kunnen zorgen. Wij zijn zelf voetballers in tweede amateurklasse en weten als geen ander wat dat allemaal van je lichaam vraagt. Slaap en voeding blijven de basis, maar supplementen kunnen daar nog wat extra procentjes aan toevoegen.”

Het gamma van Footballfuel is heel gevarieerd. “Ze hebben we producten voor vóór, tijdens en na de wedstrijd of training. Denk dan bijvoorbeeld aan creatine, energiedrank, multivitaminen, elektrolyten en een herstelmix. Dat alles met speciale toevoegingen voor de specifieke behoeften van voetballers. Achter de producten zit heel veel onderzoek. Zo hebben we veel labo’s bezocht, maar ook met profvoetballers en kinesisten van profclubs gesproken. Het resultaat zijn producten van de hoogste kwaliteit die getest en goedgekeurd zijn voor topsport.”

“Een nieuw bedrijf starten, doe je natuurlijk niet zomaar. Zo vraagde het van ons beiden een behoorlijke investering”, knikt de 26-jarige Menenaar. “Maar als je iets goed wil doen, hoort dat erbij. Bovendien zijn we er 100% van overtuigd dat het gaat slagen. De eerste feedback op de producten is alvast heel positief. De uitstraling van de producten, de kwaliteit en de smaken krijgen lovende kritieken.”

Vliegende start

Een vliegende start dus voor Footballfuel. “We staan al verder dan we hadden verwacht. Er zijn veel contacten gelegd met ploegen die de supplementen vanaf volgend seizoen aan hun spelers willen aanbieden. Bovendien zijn er ook winkels en zelfs sportkampen die graag onze producten zouden aanbieden. Er zijn trouwens ook enkele investeerders die ons graag zouden ondersteunen. Er komt dus veel op ons af.”

“De komende weken en maanden worden heel druk voor ons, maar dat is alleen maar positief. Terwijl Shun de sociale media en het papierwerk op zich neemt, hou ik me vooral bezig met het logistieke. We doen namelijk alles zelf, ook het versturen van de pakketten. Het is onze ambitie om zo groot mogelijk te worden, maar laat ons eerst maar stap voor stap verder groeien”, besluit Laurens.

Meer informatie via www.footballfuel.be.