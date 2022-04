Pieter en Kelly koken met Table Piek aan huis

Table Piek, dat zijn Pieter Van Rompaey en Kelly Ponjaert. Het koppel trekt sinds kort met zijn buitenkeuken de baan op voor zijn ‘homecookings’. “In plaats van dat je op restaurant gaat, brengen wij ons restaurant tot bij jou. Daarbij richten we onze volle aandacht bij voorkeur op één tafelgezelschap, terwijl de gasten zorgeloos kunnen genieten.”

Nadat hij afzwaaide aan Hotelschool Ter Duinen, deed Pieter Van Rompaey (34) zijn eerste werkervaring op als maître. Later maakte hij de overstap naar de keuken en was hij chef in visrestaurant Julia. De jongste jaren werkte hij samen met zijn vrouw Kelly Ponjaert (38) in Brasserie Raphael van Willem Hiele: hij als chef, zij als gastvrouw.

Lovende reacties

“Het was daar dat we van klanten de vraag kregen of wij homecookings wilden verzorgen”, zegt Kelly, die eerder als stewardess op luxejachten werkte.

“Dat leek ons wel een leuk idee, dus besloten we begin deze maand om van Table Piek ons gezamenlijk hoofdberoep te maken. Ondertussen hebben we onze eerste opdrachten al achter de rug, met lovende reacties van de gasten”, glundert ze. “Momenteel staan er bijvoorbeeld enkele communiefeesten in onze agenda, waarbij we dan makkelijk groepen tot 25 personen kunnen bedienen. Daar willen we overigens wel een eindje voor rijden, en dat zowel in het weekend als tijdens de week.”

“Waar dat kan, gaan we met onze houtoven en ons eigen servies bij de klant ter plekke. Daar bereid ik dan mijn menu met kwalitatieve en lokale seizoensproducten, zoals ik dat ook al deed bij mijn leermeesters. In het lentemenu werk ik bijvoorbeeld met Oostendse oesters, noordzeekrab, groene asperges en bavette van West-Vlaams Rood. Samen dresseren we de borden, waarna Kelly die volgens de regels van de kunst opdient en de wijnen inschenkt. En de gasten, die kunnen zorgeloos genieten, want hun eigen keuken wordt amper belast en wij nemen de afwas gewoon mee”, legt Pieter uit.

Eén tafelgezelschap

Gezellig tafelen op topniveau dus, zoals in een klasserestaurant. “Met dat verschil weliswaar dat wij onze volledige aandacht het liefst op één tafelgezelschap richten. Dat schept een nauwe band met de gasten bij vriendengroepen, of maakt dat zakenlui in alle sereniteit privégesprekken kunnen voeren. Ook jonge gezinnen zien de voordelen in van onze formule. De kinderen kunnen immers in hun vertrouwde omgeving bij de ouders blijven, zonder dat zij babysits hoeven te zoeken”, klinkt het nog. (WVH)

Table Piek komt aan huis vanaf acht personen. De richtprijs is 95 euro per persoon voor een zevengangenmenu. Boeken kan via hello@tablepiek.be of 0473 64 03 84.