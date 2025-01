Philip opent The Apérotime in de Madridstraat: wijnen, gin, rum en whiskey

Philip Moreau heeft The Apérotime geopend in de Madridstraat in Oostende. In de winkel vind je de betere wijnen, gin, rum en whiskey. “Ik bied onafhankelijke merken aan, maar zonder al te gekke prijzen. Het moet toegankelijk blijven.”

Als vertegenwoordiger was Philip Moreau heel vaak de baan op met zijn sigaren. Na zijn pensioen kwam hij als zeeliefhebber in Oostende wonen en opende er nu ook The Apérotime. “Ik had hier een klant in Oostende die naast sigaren ook whiskey, rum en gins verkocht en ermee zou stoppen”, vertelt Philip. “Omdat er voor de rest weinig aanbod is, wilde ik graag de traditie verderzetten.”

Hij biedt heel wat wijnen aan. “Ik heb Franse en Italiaanse wijnen. Ze komen rechtstreeks van de wijnboer. Ik heb bewust gekozen voor toegankelijke wijnen. Je kan een fles kopen tussen 12,5 en 40 euro. Het zijn topwijnen voor een dagelijks wijntje, een etentje of om cadeau te geven zonder dat we naar de gekke prijzen gaan.”

Bij de whiskey kan je gaan voor de pure Schotse en Ierse single-malt. “We hebben ook de betere bourbon voor de liefhebbers. Bij whiskey kan je heel ver gaan. Wij hebben geprobeerd om de merken aan te bieden die variëren qua prijs. We hebben ook een Belgische whiskey uit Waterloo voor mensen die eens iets anders zoeken. Ze hebben een gouden medaille en de smaken tippen echt aan de betere Schotse soorten. Het belangrijkste is dat alles we aanbieden artisanaal is van onafhankelijke merken die je niet kan vinden in de grootwarenhuizen.”

Ook zonder alcohol

Philip heeft ook een non-alcoholisch aanbod. “We hebben enkele non-alcoholische wijnen van Duitse en Franse origine. Je kan ze niet vergelijken met gewone wijn, maar je vindt wel de smaken terug van de originele wijn zoals de Merlot en Chardonnay. Het is zeker wel een aanrader voor mensen die geen alcohol drinken en toch eens willen meedoen.”

Ook de mocktails zijn volgens Philip de moeite waard. “Hier hebben ze enkele lekkere alternatieven met de nodige kruiding, die een zeer lekker alternatief vormen zonder dat je meteen bij de zoete drankjes terecht komt. Ik heb een soort champagne op basis van thee. Je hebt de kleur en de sprankeling. Het is geen champagne natuurlijk, maar het is beter dan een slechte cava.”

Apérotime is te vinden in een klein gezellig pand. Boven kunnen klanten degusteren in het salon. De zaak is open op vrijdag, zaterdag en zondagmiddag van 14.30 tot 18.30 uur en tijdens de vakanties. (LB)