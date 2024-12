Petrol Brothers openen pop-up in K in Kortrijk: “Streetwear waarbij de link met auto’s nooit ver weg is”

Shoppingcenter K in Kortrijk is een nieuwe, zij het dan tijdelijke winkel rijker. De autoliefhebbers van Petrol Brothers openen er een maand lang hun eigen winkel. Naast een riant aanbod van hun eigen streetwear, moet de plaats vooral het goede doel steunen. “We zagen onze naam groeien tot een echt merk.”

Wie ooit al een evenement bezocht, waar wagens de norm zijn, kruiste ongetwijfeld al het pad met de Petrol Brothers. Ooit gestart met enkele vrienden die hun passie voor mooie wagens wilden delen, groeide Petrol Brothers uit tot een echte autoclub. Hun aanwezigheid tijdens shows zoals GR8 in Kortrijk en de Gentleman’s Fair in Waregem, gaat zelden onopgemerkt voorbij. “En laat nu net die laatste het vuur aan de lont hebben gestoken. De manager van de K liep er ook rond en kort nadien volgde een telefoontje.” Kevin Carrette en Jordi Ollivier konden op die manier zondag, voor het eerst, hun eigen winkel openen.

Eigen kledinglijn

Van velgen, bumpers of audio-installaties is in die winkel dan weer geen spoor te bekennen. De shop, gelegen op de bovenverdieping van het shoppingcenter, werd gevuld met een eigen kledinglijn. “Het merk ‘Petrol Brothers’ is gaandeweg geëvolueerd. Het begon met het maken van eigen truitjes voor onze leden en dat sloeg meteen aan. Toen kwam daar een pet bij en een muts en zelfs wat sleutelhangers. We hebben enkele gepassioneerde ontwerpers binnen onze rangen en werken ook nauw samen met een Amerikaanse artiest. Zo groeit dat uiteindelijk tot een volledig gamma van wat je ‘streetwear’ kunt noemen. Natuurlijk is de link met auto’s nooit ver weg. We zetten ook in op degelijke kwaliteit, zodat je niet bang hoeft te zijn om een van onze items als cadeau aan iemand te geven.”

Goed doel

Prominent aanwezig in de winkel, is de stand van VZW Boven De Wolken. “Het is een vereniging die gratis professionele fotosessies aanbiedt aan sterrenouders. Een ongelofelijk nobel doel, die natuurlijk nood heeft aan steun. Voor ons was het dan ook een evidentie om hun merchandise hier vooraan in de winkel te plaatsen.”