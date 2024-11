Perron 2 opent de deuren in Kortrijk: vintage conceptstore en circulair fietsencentrum

Zaterdag opent Perron 2 voor het eerst haar deuren. De winkel in de Minister Tacklaan is een samenwerking tussen Fietscentrum Mobiel en De Kringloopwinkel. Perron 2 combineert een vintageconceptstore met een circulair fietsencentrum en mikt op een breed publiek, met bijzondere aandacht voor studenten en jongvolwassenen.

“De keuze voor deze locatie, vlakbij het station, is ideaal”, vertelt Ellen De Craemer, operationeel directeur van De Kringloopwinkel. “Het idee om een winkel in het stadscentrum te openen leefde al langer. Toen Mobiel besliste om te stoppen met de verkoop van nieuwe fietsen, konden we snel schakelen. Deze zomer lanceerden we al een pop-up, wat ons toeliet om het concept verder te verfijnen.”

Vintage

In Perron 2 vinden klanten een geselecteerd aanbod aan vintagekleding, maar ook accessoires, boeken en elpees zijn er te verkrijgen. “We kiezen voor stukken die in de smaak vallen bij een jong publiek,” legt Ellen uit. “Hier tonen we kledij waar je in onze andere winkels bewust zou naar moeten zoeken.” De focus ligt op vintage, retro en trendy. “Maar dat wil niet zeggen dat vintage uit onze andere Kringloopwinkels verdwijnt. We willen met dit concept op deze locatie jongvolwassenen aantrekken die niet altijd hun weg vinden naar tweedehandswinkels”, aldus Ellen.

Fietsverhuur

Ook het fietsgedeelte heeft een transformatie ondergaan. Bart Lemey, leidinggevende van Mobiel, licht toe: “We richten ons voortaan volledig op fietsverhuur, herstellingen en de verkoop van tweedehandsfietsen. We verkopen geen nieuwe fietsen meer. De focus gaat nu volledig naar tweedehands en hoe dat past binnen verschillende soorten budgetten.”

Met Perron 2 zetten De Kringloopwinkel en Mobiel een belangrijke stap richting een duurzame toekomst. “Dit project is een mooi voorbeeld van samenwerking”, aldus Bart Vandenbussche, algemeen directeur van Deltagroep. “We versterken elkaar en maken hergebruik toegankelijker dan ooit.”

Launch Party

De opening van Perron 2 wordt gevierd met een Launch Party op donderdag 5 december. Bezoekers kunnen uitzonderlijk ‘s avonds komen winkelen tussen 18 en 22 uur met een hapje, een drankje en beats van DJ Ronny J. Wie met de fiets komt, kan ook gebruikmaken van snelherstelservices.