Paul en Morgane starten met ontruimingsdienst

MD Débarras, zo heet de nieuwe zaak van Paul Devos en Morgane Amorison, beiden 25 jaar, in Wijtschate. “Wij zorgen voor een volledige woningontruiming. We hebben daar na onze aankoop van een woning in Mesen heel wat ervaring mee, voor zowel binnen als buiten.”

Het koppel woont nu vier jaar in Wijtschate en kocht recent een woning in Mesen, waar Morgane opgroeide. Paul is dan weer afkomstig uit Molenbeek. “Meteen rijpte bij ons het idee om een bedrijf op te starten met een optimale dienstverlening naar woningontruiming toe.” MD Débarras biedt oplossingen op maat. “Naast de klassieke huisontruiming, zoals de verwijdering van meubilair, afval en diverse goederen, voeren wij meer specifieke taken uit zoals verwijdering en vernietiging van archieven, post en documenten, van huishoudelijke machines zoals wasmachines, vaatwassers, ovens, boilers, en verwijdering van professionele machines.” Er wordt ook veel aandacht besteed aan het verwerken van het afval. “Het meeste afval kan niet zomaar ergens worden weggegooid”, zegt Morgane. “Metaal, bouwafval of groenafval… kunnen niet in de gewone vuilnisbakken. Wij hechten veel belang aan sorteren. We verzorgen dan ook voor de afvoer van al het afval naar de juiste sorteercentra.”

Extra’s

Meestal wordt bij een woningontruiming de boel overhoop gehaald. “We kunnen daarom een schoonmaakdienst toevoegen om de plek perfect schoon te maken. Indien nodig kunnen we een kleine herstel- en afwerkingsdienst toevoegen met gyproc, tegelwerk, schilderwerk en stukadoorswerken als voorbeelden.” (MDN)

MD Débarras, Ieperstraat 210 , Wijtschate, 0472 99 58 64, www.md-debarras.be