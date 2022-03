Paul De Grande sluit toonzaal in Zeebrugge maar denkt nog lang niet aan pensioen

Topantiquiar Paul De Grande (73) heeft zijn ruime toonzaal in Zeebrugge definitief gesloten. En zijn kasteel in Snellegem is verkocht. “Maar ik ga helemaal nog niet met pensioen. Eind juni is er op het kasteel een grote veiling om van mijn veel te grote stock af te geraken en dan ga ik weer verder.”

Paul De Grande: het is een naam als een klok in de internationale antiekwereld. En sinds de vermaarde antiquair nu al enkele jaren ook het mooie weer maakt in het tv-programma ‘stukken van mensen’, waarbij bezitters van antiek of andere kostbare voorwerpen op zoek gaan naar een geïnteresseerde handelaar, krijg hij er zowaar ook de status van Bekende Vlaming bij.

Paul De Grande was nauwelijks achttien toen hij in de antiekwereld rolde. Hij werkte in de weekend en tijdens de vakanties in het restaurant Casserole in Sint-Michiels en raakte onder de indruk van alle antiek dat hij er zag staan. Niet veel later reisde hij wekelijks naar Engeland om stukken aan te kopen en hier aan de man te brengen. Bruggeling De Grande zocht een plaats om zowel te wonen als zijn antiekhandel te vestigen en belandde zo in het 19de-eeuws kasteel in Snellegem waar hij bijna vijftig jaar later nog altijd woont.

Een vijftal jaar geleden opende De Grande een showroom in het Seafrontcomplex waar hij de bedoeling had om ook een ruimer publiek te laten kennis maken met zijn indrukwekkende collectie. Maar daar is vorige week dus een einde aan gekomen. “Er kwam wel behoorlijk veel volk over de vloer”, weet De Grande. “Maar het waren toch vooral veel mensen die gewoon eens kwamen kijken. Mensen die letterlijk alle kastdeuren open trokken zonder de intentie om iets te kopen. En er zijn nu ook allerlei nieuwe plannen met de site die wellicht spectaculairder zijn en er beter passen dan een antiekzaak.”

Door de coronacrisis kreeg De Grande er ook lange tijd niet het toch vaak gefortuneerde Amerikaanse of Aziatische cruisepubliek, dat wel interesse heeft in Europese antiek, over de vloer. En zo staat de antiquair dus wel met een bijzonder grote collectie die hij kwijt moet zien te geraken. “Net daarom organiseert het Brugse veilinghuis Rob Michiels samen met Coronari Auctions van 22 tot 26 juni een grote veiling hier op het kasteel. Er gaan zo’n tweeduizend stukken onder de hamer”, vertelt De Grande. “Mijn collectie is veel te groot geworden, in die mate dat het meer een nadeel is dan een voordeel. Dus ja, er zullen zeker zaakjes te doen zijn voor geïnteresseerden.”

“Ook een groot deel inboedel en stukken uit het kasteel zelf worden geveild want het kasteel zelf is intussen verkocht. Vroeger kwamen hier vaak Russen en Amerikanen over de vloer om kennis te maken met mijn collectie maar dat is veel verminderd. En geen enkele van mijn drie kinderen heeft interesse in het kasteel; dat speelt ook mee. Nu heb ik dus nog zo’n drie maanden om iets anders te zoeken. Dat moet zeker zo groot niet meer zijn maar er mag toch wel voldoende ruimte bij zijn om een stuk collectie tentoon te kunnen stellen. Want, voor alle duidelijkheid, ik ga zeker nog niet met pensioen!”