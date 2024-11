‘Paleis voor fijnproevers’ De Terrine viert 20ste verjaardag: “Leuk om met mijn dochter een team te vormen”

Zo’n twintig jaar geleden combineerde Katrien Vandezande (52) haar creatieve en culinaire passies in een gloednieuwe zaak langs de Stationsstraat in Waregem. Recent stapte dochter Fien Schroeder (21) mee in De Terrine. Reden genoeg om te vieren. Dat doen de twee dames met een groots verjaardagsweekend op 29 en 30 november en zondag 1 december.

De Terrine plaats je niet in één hokje. Je vindt er verse gerechten, voeding, drank, delicatessen, tapas en kaas maar ook keramiek en allerlei bijzondere geschenken. ‘Een paleis voor fijnproevers’, pronkt er op de gevel. Het is vooral een familiezaak, zeker nu de dochter haar moeder in de winkel vervoegt. Om het verhaal van De Terrine te vatten, keren we twintig jaar terug in de tijd.

“Ik had toen twee zaken in Kortrijk uitgebaat, maar wou terugkeren naar mijn geboortestad Waregem”, vertelt Katrien Vandezande. “Daar wilde ik mijn twee passies – voeding en decoratie – combineren.” De culinaire microbe kreeg Katrien te pakken tijdens haar studies op Spermalie. Het creatieve zit er al van jongs af in, dankzij de vele uren in de decoratiegroothandel van haar ouders.

Mediterraans

In 2005 opende ze een unieke zaak in het midden van de Stationsstraat. “Beneden vond je alles rond voeding, op de bovenverdieping richtte ik het decoratieve luik in. Het was geen standaardwinkel, maar ik ben enorm blij dat ik het heb gedurfd.” Over de titel werd ook niet lang getwijfeld. “Ik wou mijn naam erin verwerken. Als snel kwam ik bij terrine uit, wat zowel eten als servies betekent. ‘De Terrine van Katriene’ klonk het snel, maar ik heb het toch maar op De Terrine gehouden”, lacht ze.

Na tien jaar huren kocht en renoveerde ze iets verderop in de Stationsstraat een eigen pand, aan huisnummer 139. Daar vindt binnenkort het 20-jarig jubileum plaats. “Doorheen de jaren zijn we geëvolueerd van een kaaswinkel met enkele gerechten tot een volwaardige traiteur. Ons vers aanbod is enorm gegroeid”, gaat Katrien verder. “We focussen ons vooral op mediterraanse voeding en zetten in op kwaliteit.”

Sterren

Echtgenoot Bernd helpt mee achter de schermen. En naast Marketa Pinova, die al 15 jaar in dienst is, vind je nu ook dochter Fien Schroeder in De Terrine. De 21-jarige duikt na haar studies en buitenlandse avonturen meteen de keuken in. “Ik volgde hotelmanagement aan VIVES Brugge met als specialisatie ‘Culinary Arts’, waarvan de eerste lichting deze zomer is afgestudeerd”, zegt Fien.

De jongste Schroeder volgde stage bij sterrenchef Geert Van Hecke in De Karmeliet. Recent verbleef ze vijf maanden in het Spaanse Tenerife, waar ze in vijfsterrenhotel Corales zowel in een Italiaans en Japans restaurant ervaring opdeed. “In De Terrine gaan we nog verfijnder werken en veel nieuwe producten integreren. De porties worden iets kleiner, maar hoogstaander en we zetten ook hard in op aperitiefhapjes en tapasplanken voor de feestdagen.”

Kaastaart

“Fien haar kaastaart is geweldig”, pikt mama Katrien in. “Het is heel leuk om samen met mijn dochter een team te vormen en onze 20ste verjaardag te vieren. Dat betekent dat ik oud word”, zegt ze met een kwinkslag. “Nee, het betekent vooral dat we doorwinterd zijn en ons vak onder de knie hebben. Ik doe het nog altijd even graag, zowel het creatieve met mijn keramiek als onze voeding. Eerlijk en vers, daar staan we voor.”

Eind deze maand wordt de verjaardag gevierd met een culinair weekend. “Je geniet er van een glaasje en kan er onze nieuwste creaties proeven en de eindejaarsfolder ontdekken.” Op vrijdag 29 november is iedereen welkom van 9 tot 18 uur, dat is ook op zaterdag het geval. Op zondag 1 december opent De Terrine haar deuren van 14 tot 18 uur.