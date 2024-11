Page Electronica blaast 30 kaarsjes uit: “Altijd op zoek naar jong talent uit regio”

Page Electronica bestaat 30 jaar en trapt deze feestelijke gebeurtenis af met een opendeurweekend op 22, 23 en 24 november. Op zondag 24 november doet het bedrijf mee aan de Dag van de Wetenschap.

In 1990 begon Luc Page in bijberoep met het ontwerpen en herstellen van elektronica en met het assembleren van pc’s. “Van daaruit is Page Computers ontstaan”, vertelt Luc (65). “In 1994 mochten we antenneversterkers bestukken voor de Poperingse firma Unitron. Meteen een groot order van enkele duizenden eenheden. We begonnen in 1994 met de aanwerving van personeel. Dit betekende ook de opstart van enkele grote klanten zoals Televic en CMC. Intussen zijn we geëvolueerd naar een familiaal bedrijf met 180 medewerkers. Ook mijn vrouw, zoon en een van mijn dochters werken mee aan dit mooie verhaal.”

Voor Luc is nabijheid cruciaal. “We tellen 150 klanten, waarvan velen uit de buurt. Onze firma hecht veel waarde aan langdurige relaties met de medewerkers, klanten en leveranciers.”

Jubileum

Vijf jaar geleden verhuisde een groot deel van de afdeling Page Electronica naar de Frankrijklaan. “Negentig jaar geleden ontstond hier Barco. Dit bedrijf trok naar Kortrijk en wij namen onze intrek in dit gebouw voor de elektronica-bestukking. Dit gaf voor ons opnieuw forse groeikansen. In de Casselstraat zit nog steeds de kablage en inbouw. Page Computers is ook nog steeds actief in de Casselstraat. Deze winkel wordt geleid door Jan Maes, die eerst bij Barco actief was en sinds tien jaar voor ons werkt.” Om hun jubileum te vieren, organiseren ze op 22, 23 en 24 november een kick-off van wat een feestjaar moet worden. “Aangezien 2024 druk en hectisch was, hebben we de feestelijkheden wat opgeschoven. Vrijdag 22 november kan je hier om 14 uur kennismaken met de werkvloer. Om 14.30 uur voorzien we een begeleide rondleiding. Ook op zaterdag wordt hier steeds gewerkt: een deel vaste medewerkers aangevuld met ervaren jobstudenten. Op zaterdag 23 november kan je tussen 10 en 12 uur opnieuw een rondleiding volgen.”

Dag van de wetenschap

“Op zondag 24 november nemen we deel aan de Dag van de Wetenschap. Je ontdekt hoe we hier elke dag elektronica maken van 10 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur. Probeer je eerste soldeerproject en maak je eigen elektronisch theelichtje. Of neem de uitdaging aan en maak je eigen CO2-meter. We werken al vele jaren samen met de Belgische e-bike fabrikant Cowboy. Je ontdekt en test de slimme technologie achter deze geavanceerde fietsen. Met onze x-ray machine kun je binnenin kijken en zie je wat normaal verborgen blijft: de wereld van circuits, chips en soldeerverbindingen. Een gevarieerd aanbod dus.”

“Met Page zijn we een competitief bedrijf in de maakindustrie geworden”

De komende jaren ziet Luc alvast rooskleurig in. “We tellen ondertussen zes bestuurders. Naast mezelf zijn dat: Evelyne Wyckaert, Gregory D’hooghe, Bart Lozie, Ellen Dewulf en Jan Maes. Stuk voor stuk mensen die hier al een mooie anciënniteit opbouwden en zijn kunnen doorgroeien. Om onze verdere groei te garanderen zijn we steeds op zoek naar nieuwe mensen. Van de 180 werknemers zijn er 55 procent tussen de 30 en 49 jaar. Om nog eens drie decennia verder te kunnen doen, richten we ons vooral op schoolverlaters. We zijn ook voortdurend op zoek naar jong talent uit de regio. Daarvoor werken we onder meer goed samen met de school LMC in Poperinge. LMC zal tijdens de Dag van de Wetenschap trouwens ook aanwezig zijn met hun elektrische kart.”

Verder denken ze bij Page nog aan uitbreiding. “We startten destijds met het idee om een bedrijf met ongeveer tien medewerkers te worden en dan zo te blijven. Groei hebben we in het begin niet echt nagestreefd. Het was eerder een samengaan van mensen uit Poperinge die bij ons kwamen werken en klanten uit Vlaanderen die bij ons aanklopten. Met Page zijn we een competitief bedrijf geworden in de maakindustrie. Dit volgens onze eigen stijl. Uitbreidingsplannen zijn er, maar die plannen zijn nog niet concreet.”