Oxfam Tweedehands opent op nieuwe locatie in Oostende: “Vorige plaats werd te groot”

De Oxfam Shop met tweedehands spullen is verhuisd en opent op een nieuwe locatie in Oostende, vlakbij de rotonde op de Torhoutsesteenweg. Veertig medewerkers staan er paraat.

“Hier brengen mensen bruikbare tweedehands spullen binnen. Deze schenkingen worden gesorteerd en geprijsd. Ze worden aan scherpe prijzen verkocht in onze winkel. De opbrengst daarvan gaat naar projecten in de derde wereld en in eigen land”, schetst verantwoordelijke Leslie Wets.

Meubels kunnen niet geschonken worden, maar kledij, speelgoed, boeken, platen, CD’s en huisraad vinden wel een weg. “De goederen zijn zeker niet van mindere kwaliteit”, luidt het.

Oxfam Tweedehands

“Enkele jaren geleden veranderden we de naam Oxfam Solidariteit naar Oxfam Tweedehands omdat het voor onze klanten duidelijker is. Uiteraard werken we samen met de Oxfam Wereldwinkel. Zo hebben we een beperkt assortiment fairtradeproducten zoals koffie, thee, frisdranken, chocolade en cava.”

De winkel werkt met veertig vrijwilligers en enkele medewerkers met een sociaal contract. “We hebben hier ook een aanbod aan tweedehandscomputers met een jaar garantie.”

Nieuwe locatie en collectie

“Onze vorige plaats werd te groot”, schetst Leslie. De shop is er op een nieuwe locatie aan de Torhoutsesteenweg 601, op 300 meter van de voormalige vestiging. “We zijn gelegen vlakbij de rotonde, naast AS Adventure. De verhuis was een aanleiding om onze volledige kledingcollectie te vernieuwen en uit te pakken met een nieuw assortiment. De spullen uit onze vorige winkel werden vervangen.”