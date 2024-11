Osteopate Els Demeulenaere opent praktijk in Brugge

Na meer dan twintig jaar actief te zijn geweest in Torhout opende osteopate Els Demeulenaere een tijdje terug een praktijk bij haar nieuwe woonplaats in de Peperstraat 59 in Brugge. “Met mijn master in de kinderostheopathie kan ik me wel onderscheiden, denk ik”, zegt Els.

Osteopate Els Demeulenaere (56) werd geboren in Izegem, maar woonde en werkte jarenlang in Torhout. Daar runde ze meer dan twintig jaar lang haar eigen praktijk. Onlangs kwam ze in de Brugse binnenstad wonen, in de Peperstraat, en besloot ze om haar praktijk te verhuizen naar haar nieuwe woonplaats. “We zijn verhuisd uit Torhout naar Brugge omdat ons huis daar te groot werd, nu de kinderen uitgevlogen zijn”, legt Els uit.

Allerlei klachten

“Sowieso hebben we altijd al van de prachtige Brugse binnenstad gehouden en begonnen we met de renovatie van een leuk Brugs huisje in de Peperstraat. En gelukkig verliep de verkoop van ons huis in Torhout vlot. Zo besloten we ook een praktijkruimte te integreren in de nieuwe woning.”

Els behandelt in haar praktijk zowel baby’s en jonge kinderen als volwassenen met allerlei klachten. “Voor de volwassenen zijn het de welbekende rug- en nekklachten. Maar ook migraine, obstipatie, letsels na een ongeval of sportblessures behoren tot mijn behandel-skills”, klinkt het.

“Voor de behandeling van baby’s en jonge kinderen heb ik een master diploma behaald aan Bucks University of London en dat is echt wel een troef, denk ik. Baby’tjes komen met refluxklachten en andere problemen rond voeding. Ook kindjes die buitensporig huilen en moeite hebben met hun slaappatroon kunnen bij mij terecht.”

“Bij jonge kinderen kan osteopathie de nodige ondersteuning bieden bij ADHD, articulatieproblemen of concentratiemoeilijkheden. Ik sta er soms van versteld hoeveel stress een jong kindje kan ervaren als gevolg van de geboorte; dat kan zich ook heel sterk manifesteren later op school.”

Info: www.osteopaatdemeulenaere.be