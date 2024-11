Optiek Acke viert 25ste verjaardag met ‘open atelierdag’: “We blijven continu investeren”

Optiek Acke op Sint-Jozef, uitgebaat door Peter Rambour en Sabrina Acke, is 25 jaar jong. Om dit niet onopgemerkt te laten voorbijgaan, organiseren de zaakvoerders op zondag 17 november, de Dag van de Ambacht, een open atelierdag voor klanten en geïnteresseerden.

In het najaar van 1999 ging Sabrina Acke, toen 24 jaar jong, van start met Optiek Acke. Na vijf jaar studies opticien-optometrist vestigde ze haar zaak in de Ronsaardbekestraat 82, op slechts vijftig meter van waar de zaak vandaag is. “Door de continue groei bleek er alsmaar meer nood aan een nieuwe en grotere locatie”, zegt Sabrina’s echtgenoot en medezaakvoerder Peter Rambour.

“In 2010 kochten wij het pand waar jarenlang café Ter Lou gevestigd was aan de Ter Looigemweg 11 aan de kerk van Sint-Jozef. Na een grondige renovatie – want een volkscafé ombouwen naar een moderne optiekzaak vergt wel wat kosten en moeite – gingen we op 11 november 2011 van start op onze nieuwe locatie.”

“Op dat moment heb ik, op mijn 38ste, een carrièreswitch gemaakt en ben ik zelf ook de opleiding opticien-optometrist gaan volgen. Op die manier konden wij als koppel de zaak voort uitbouwen.”

Nog een belangrijke stap in het bestaan van Optiek Acke volgt in het jaar 2017. Toen ontving de optiek als eerste opticien in Vlaanderen de erkenning van ‘Erkend Ambacht’ van de Federale Overheidsdienst Economie.

Open atelier

“Door continu te blijven investeren, onderscheiden we ons van de conculega’s. Zo zijn we ZEISS Vision Expert geworden, wat betekent dat we gecertificeerd zijn om met de hoogkwalitatieve brillenglazen van dit merk te mogen werken”, gaat Peter Rambour voort.

“In 2022 hebben we dan ons atelier vernieuwd, waarbij de klemtoon werd gelegd op ons ‘open atelier’ waarbij de klant ons echt aan het werk kan zien. En in het kader van de Dag van de Ambacht stellen wij op zondag 17 november ons atelier open. Die dag zul je kunnen volgen hoe we brillenglazen opmeten, hoe die worden ingeslepen en hoe een montuur bijgeregeld of hersteld wordt.”

www.optiekacke.be