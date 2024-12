Opoggi maakt uniek warmtekussen voor De Warmste Week… en dat kan je winnen

De dagen worden korter en kouder, maar Opoggi lanceert een nieuwe manier om jezelf en je omgeving op te warmen. “We stellen trots een uniek warmtekussen voor in de vorm van het logo van De Warmste Week”, zegt Renaat Desiere.

Het warmtekussen meet 60 op 70 centimeter en is uitgevoerd in zachte geeloranje teddy-stof. De batterij zorgt voor ongeveer zes uren zalige infraroodwarmte. “Het Warmste Warmtekussen wordt verloot tussen alle warme mensen die een digitaal lotje kopen van 4 euro. De gelukkige wordt de trotse bezitter van een uniek exemplaar, want er is er namelijk maar één van.”

Koop jouw digitaal lotje via www.opoggi.com. De winnaar van dit unieke en enige warmtekussen wordt bekend gemaakt op 24 december. De volledige opbrengst gaat integraal naar De Warmste Week.