Opnieuw supermarkt in centrum Gits: Delhaize opent voor de zomer nieuwe winkel in Stationsstraat

De inwoners van Gits hoeven niet meer naar Hooglede of buurtgemeenten om inkopen. Het voormalige Carrefourgebouw in de Stationsstraat wordt binnenkort omgebouwd tot een Proxy Delhaize. “We hebben de ambitie om voor de zomer de gloednieuwe winkel te openen.”

De Carrefour sloot begin juni 2021 haar deuren, sindsdien moeten de Gitsenaars naar Hooglede of buurtgemeenten om een supermarkt te vinden. Het gebouw in de Stationsstraat staat nog steeds leeg, maar daar komt binnenkort verandering in.

Op 17 november ontving het gemeentebestuur een omgevingsvergunning van Delhaize voor verbouwingswerken aan het gebouw. Het schepencollege kwam op maandag 27 december samen om de vergunning goed te keuren. “Dit is een heel belangrijk thema, voor de inwoners van Gits is een supermarkt in het centrum cruciaal”, vertelt burgemeester Rita Demaré (CD&V). “We hebben het nog in 2021 goedgekeurd zodat men snel met de werken kan starten. Dat is alvast goed nieuws bij de start van het nieuwe jaar.”

Voor de zomer

Er worden geen al te grote verbouwingen uitgevoerd. De binnenruimte van 600 vierkante meter wordt aangepast en de parking zal worden heringericht. Daarnaast zal de gevel de gekende stijl van Proxy Delhaize uitstralen.

“We zijn heel tevreden met onze nieuwe winkel in Gits”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “We richten ons op mensen in en rondom Gits. We hebben de ambitie om voor de zomer van 2022 te openen, daarom zal er binnen enkele weken gestart worden met de werken.”

(LV)