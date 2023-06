Ook Brugge krijgt drie nieuwe meeting- en congreslocaties in Flanders Heritage Venues-netwerk

Twaalf nieuwe meeting- en congreslocaties treden toe tot het netwerk ‘Flanders Heritage Venues’ van Toerisme Vlaanderen. Dat zijn inspirerende en unieke meeting locaties waarmee we Vlaanderen internationaal presenteren als een kwaliteitsvolle congresbestemming waar beleving primeert.

Het netwerk ‘Flanders Heritage Venues’ telt nu 31 meeting locaties in erfgoed verspreid over heel Vlaanderen. “Nu het congrestoerisme weer volop op gang gekomen is, zetten wij ook deze 12 nieuwe plekken internationaal op de kaart om de internationale uitstraling van Vlaanderen als congresbestemming te versterken”, zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir.

De twaalf nieuwe meeting locaties zijn stuk voor stuk erfgoedlocaties of bieden een uitzonderlijke context aan. Ze doorstonden met succes een grondige kwaliteitsaudit zodat ze op internationale congresorganisatoren en -deelnemers een blijvende indruk maken. Ook duurzaamheid en de strategie ‘Reizen Naar Morgen’ van Toerisme Vlaanderen waren belangrijke criteria tijdens de selectie van deze venues.

Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir: “De pandemie heeft er ook bij onze meeting- en congreshallen zwaar ingehakt. Gelukkig ligt die periode al een tijdje achter ons en zijn we weer helemaal klaar om internationale congressen te ontvangen. En binnen die specifieke wereld heeft Vlaanderen twee troefkaarten: haar strategische ligging en de bakken expertise die hier aanwezig is. Congresorganisatoren weten dat maar al te goed en willen meer dan ooit hun deelnemers fysiek ontvangen. Om ze over de streep te trekken om naar Vlaanderen te komen, investeren we met Toerisme Vlaanderen volop verder in dit netwerk dat instaat voor kwaliteit en beleving van internationaal topniveau.”

De drie nieuwe Flanders Heritage Venues in Brugge zijn:

Het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in Brugge (BMCC) is de ideale locatie voor bijzondere events, congressen en beurzen. Naast de indrukwekkende benedenverdieping met een oppervlakte van 4.500 m² – perfect voor beurzen, grotere publieksevents en concerten – is er het congresgedeelte op de bovenverdiepingen voor congressen tot 516 personen.

is de ideale locatie voor bijzondere events, congressen en beurzen. Naast de indrukwekkende benedenverdieping met een oppervlakte van 4.500 m² – perfect voor beurzen, grotere publieksevents en concerten – is er het congresgedeelte op de bovenverdiepingen voor congressen tot 516 personen. Het Concertgebouw omschrijft zich best als ‘The perfect scene for your event’: state-of-the-art infrastructuur en unieke architectuur maken ook van deze venue een perfecte Flanders Heritage Venue. Door de link te maken met kunst en de eigen artistieke programmatie die tot over de landsgrenzen gekend is, krijgen congressen, meetings, seminaries, vergaderingen, bedrijfsevenementen of feesten net dat tikkeltje meer beleving en impact.

omschrijft zich best als ‘The perfect scene for your event’: state-of-the-art infrastructuur en unieke architectuur maken ook van deze venue een perfecte Flanders Heritage Venue. Door de link te maken met kunst en de eigen artistieke programmatie die tot over de landsgrenzen gekend is, krijgen congressen, meetings, seminaries, vergaderingen, bedrijfsevenementen of feesten net dat tikkeltje meer beleving en impact. La Brugeoise: een unieke industriële event- en meeting locatie van begin 20ste eeuw waar de aanwezigen telkens vol verwondering binnenkomen, kunnen deelnemen aan binnen- of buitenactiviteiten én meestal het event afsluiten met een slotfeest en culinaire beleving.

“Het BMCC kijkt ernaar uit om deel uit te maken van de Flanders Heritage Venues. ‘Brugge’ staat synoniem voor ‘heritage’, en het is een mooie logische stap voor de drie grootste Brugse venues om hier deel van uit te maken. Het bestuur van het BMCC is uitermate verheugd en kijkt alvast uit naar de samenwerking met Toerisme Vlaanderen om samen Brugge en het BMCC nog meer op de (congres)kaart te zetten”, aldus BMCC-voorzitter Pablo Annys.

“De toetreding tot Flanders Heritage Venues 2.0 biedt Concertgebouw Brugge extra slagkracht om te blijven investeren in topkwaliteit, duurzame partnerschappen aan te gaan en uit te diepen en te blijven innoveren en excelleren. Het Brugse Concertgebouw kan als Vlaamse Kunstinstelling zo nog sterker zijn rol spelen als evenementiële en culturele vuurtoren met internationale uitstraling en relevantie”, aldus Katrien van Eeckhoutte, algemeen directeur Concertgebouw Brugge.

“We zijn verheugd om tot de selecte groep van ‘Flanders Heritage Venues 2.0’ toe te treden. Met La Brugeoise als unieke erfgoedsite kunnen we tal van nationale en internationale organisaties charmeren. Dit doen we al sinds 2010.

Het gebouw, gesitueerd in de groene rand van Brugge, is op zich al een eyecatcher. De mogelijkheden binnen en buiten worden steeds op de meest creatieve manier ingevuld. En alle zintuigen worden bij elke bezoeker steeds volop geprikkeld”, zeggen Rik Maertens, eigenaar, en Tom Roels, accountmanager van La Brugeoise.

Schepen van Toerisme Mieke Hoste: “We zijn bijzonder trots dat er drie Brugse meeting- en congreslocaties toetreden tot het netwerk ‘Flanders Heritage Venues’ van Toerisme Vlaanderen. Het aantrekken van internationale congressen, meetings en incentives is een van de speerpunten in ons toerismebeleid. MICE-activiteiten vinden doorgaans plaats in de kalmere midweek, vaak verlengen deelnemers hun verblijf en dat kunnen we samen met onze toeristische ondernemers alleen maar toejuichen.”

Meer informatie over de 31 Flanders Heritage Venues vind je hier: Flanders Heritage Venues | Toerisme Vlaanderen