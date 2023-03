Ondernemers gezocht voor voormalig Blokker-pand

Het gemeentebestuur van Deerlijk zoekt ambitieuze ondernemers die voor de opstart van hun zaak terecht kunnen in het voormalige Blokker-pand in de Harelbekestraat.

Goed nieuws voor wie al jaren van een eigen zaak droomt of met een creatief concept zit maar er de ruimte nog niet voor heeft gevonden. Het gemeentebestuur heeft misschien de oplossing in het voormalige pand van Blokker, dat in 2021 werd aangekocht. Het pand naast het gemeentehuis zal in de toekomst dienst doen als extra kantoorruimte voor de medewerkers van het gemeentebestuur. In afwachting van deze realisatie is en blijft de voormalige Blokker een leegstaand handelspand.

Voorwaarden

“Om alles in goede banen te leiden, werden een aantal voorwaarden vastgelegd”, verduidelijkt schepen Matthias Vanneste (Open VLD). “Zo moet een kandidaat-ondernemer voldoen aan de geldende voorwaarden om te kunnen ondernemen in België. Het concept kan niet als imagoverlagend of storend worden aanzien en mag niet in rechtstreekse concurrentie staan met de ondernemers uit de nabije omgeving.”

“De kostprijs bedraagt 300 euro per maand inclusief kosten. Een ondernemer kan het pand huren voor minimum zes en maximum twaalf maanden met de mogelijkheid om twee keer te verlengen voor diezelfde duur. Als gemeente garanderen wij een goede werking van de aanwezige nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, verwarming) en, indien nodig, voor een tijdelijke onderverdeling van de ruimte in functie van het gewenste concept.”

“Het handelspand wordt straks al gedeeltelijk ingevuld door een onderneming. Aan de hand van enkele wanden zal een deel van de ruimte afgescheiden worden voor deze zaak. De resterende ruimte blijft echter beschikbaar om er een of meerdere, creatieve en ambitieuze ondernemers in onder te brengen. Wie graag eens wil komen kijken naar de mogelijkheden ter plaatse, mag altijd contact opnemen met onze diensten.” (DRD)