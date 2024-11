‘Ondernemend Jabbeke 4 Awards’ in de Sint-Mauritiuskerk: “Er zijn geen verliezers”

De tweede editie van ‘Ondernemend Jabbeke 4 Awards’ was ook dit jaar weer een feest voor ondernemend Jabbeke. In een mooi gevulde Sint-Mauritiuskerk werden tijdens dit netwerkmoment vijf awards uitgereikt. Vielen in de prijzen: Pralifino, Diapal, Orsetto en De Baian. De hoofdprijs was weggelegd voor Brasserie Fiston.

De kerk van Varsenare werd uitgekozen als bijzonder mooie en originele locatie om de ondernemers te verwennen met een prachtig evenement. De kerk was volledig gevuld met enthousiaste ondernemers en supporters en het interieur werd voor de gelegenheid sfeervol verlicht en ingericht. “Dit opent mogelijkheden om in de toekomst deze prachtige kerk verder in te zetten als De ontmoetingsplaats van Groot Jabbeke. Dit mag gerust een permanent karakter hebben”, meent schepen van middenstand Chris Bourgois.

Herbestemming kerk?

Hiermee zet de schepen meteen de deur fors open voor een herbestemming van vooral de Varsenaarse kerk. “Om de objectiviteit te bewaren werd er opnieuw gekozen voor een externe jury. In een eerste fase werden er 17 bedrijven geselecteerd als genomineerden. Elk bedrijf kreeg een pitchmoment om hun nominatie kracht bij te zetten. Kapster Florence, Rawmarketing, Silk body care, Tachodienst, Novifor, Verstraete KVZ, groep Deketelaere, Avondrust, Umanex, Bikesolutions, huis Nachtegaele en Route 367 waren daarbij. Aangezien de kwaliteit van de genomineerden zo hoogstaand was, werd het zeer moeilijk om te kiezen. De jury is erin geslaagd om een objectieve keuze te maken. Er zijn geen verliezers”, onderstreept Chris Bourgois.

Winnaars

“Elke ondernemer probeert dagelijks het beste van zichzelf te geven. We willen zowel hen in de kijker zetten als anderen inspireren om ook te ondernemen. Uiteindelijk werd Pralifino, Diapal, Orsetto en De Baian, het concepthotel voor paardenliefhebbers, winnaars in de deelcategorieën. Ondernemer van het jaar werd uiteindelijk Brasserie Fiston uit Varsenare. Deze tweede editie bevestigt de samenwerkingscultuur tussen de Jabbeekse ondernemers en hun impact voor de gemeente”, besluit Chris Bourgois. (PA)