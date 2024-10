“Olympische Spelen voor slagers”: Avelgemse slager naar World Butchers’ Challenge in Parijs

Jeroen Lievens is een slager in Avelgem en heeft samen met zijn vrouw een eigen slagerij: Beenhouwerij Jeroen en Joyce. Ze zijn dit jaar, samen met een topteam van andere gerenommeerde Belgische slagers, geselecteerd voor de World Butchers’ Challenge in Parijs.

“Op 31 maart krijgen we de kans om mee te doen aan de World Butchers’ Challenge 2025. Het wordt ook wel eens de Olympische Spelen van de slagerij genoemd, en gaat dit jaar door in Parijs”, zegt Jeroen Lievens, slager in Keurslager Jeroen en Joyce in Avelgem.

Creativiteit tonen

“We gaan samen met een Belgisch topteam: Bart Maertens, Filip Ceursters, Els Wygers, Robin Buermans, Jan-Klaas Decupere, Robby Vandewiele en Angelique Musschoot. Samen nemen we het op tegen andere Europese landen. Het concept van de wedstrijd gaat als volgt: ieder land krijgt een half rund, een half varken, 5 kippen en één lam, en we moeten het beste maken wat we kunnen met deze stukken vlees. We worden beoordeeld op creativiteit, vakmanschap, productinnovatie, presentatie, ….. Dit moeten we klaar zien te krijgen in 3 uur en 30 minuten, waarbij een internationale jury onze producten punten zullen geven. Samen met de andere teamleden worden we begeleid door Tony Declercq, die ons aanstuurt waar nodig. Hij zorgt voor de werkverdeling en zorgt ervoor dat we allemaal op dezelfde lijn zitten en zo het beste uit onszelf naar boven kunnen halen. Dankzij deze wedstrijd kunnen we ook nog eens ons vakmanschap tonen en kunnen we België op de kaart plaatsen. We doen het dan ook niet echt om de prijs te winnen, maar om als gemotiveerde en enthousiaste slagers samen te werken naar één gedeeld doel.” (Merel Lechene)