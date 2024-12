Nys Exclusive breidt uit, met prachtig resultaat

Na anderhalf jaar verbouwingswerken openen broer en zus Kristof (58) en Sylvie Nys (53) de deuren van de vernieuwde Nys Exclusive in de Lange Steenstraat. “Het concept is veranderd naar een shop-in-shop. Elk merk heeft nu een eigen corner, zoals gevraagd. Na 27 jaar was dit een mooie uitdaging die formidabel werd uitgevoerd”, zegt Sylvie Nys.

De kledij- en schoenenwinkel Via Lunga en de Take-Off sneakerstore zijn onherkenbaar omgebouwd in de uitbreiding van juwelierszaak en horlogerie Nys Exclusive. De ingang is verhuisd van huisnummer 18. “De aanzet voor de verbouwingswerken komt van de merken. Concepten zijn veranderd en onze exclusieve merken willen minstens 20 m² voor visibiliteit. Daar heb je plaats voor nodig”, zegt Sylvie. In het aanbod vind je onder meer uurwerken van Hermès, Breitling, Omega, Rolex en Tudor, en juwelen van Chopard, Messika, Pasquale Bruni en Dodo. Ook de eigen diamantenlijnen van Nys staat geëtaleerd.

Wie onder de 4.000 euro wil blijven, loopt best even door naar Nys Boutique aan de Korte Steenstraat of naar de toegankelijke prijzen van Twist by Nys op de hoek van de Lange Steenstraat en Sionstraat. © MD

“Met de uitbreiding wilden we de huiselijke, familiale sfeer behouden, met veel lichtinval en een ruimtegevoel. Een tijdloos, minimalistisch interieur die harmonie uitstraalt in combinatie met de eigenheid van de merken. Zo zie je bijvoorbeeld specifieke kleuraccenten in hun corner”, zegt Sylvie. “Voor het interieur wilden we een bepaalde rust creëren en gebruikten we slechts drie materialen: tapijt, terrazzo vloer en het exotische hardhout afrormosia”, vult Kristof aan. “Boven is er nog een extra ruimte ingericht voor mensen die graag apart zitten of voor kleine events zoals de lancering van een nieuwe uurwerk, een nieuw model of een nieuwe collectie.”

De ruimte van Nys Exclusive is nu drie keer zo groot en de juwelierszaak biedt een grotere collectie aan. © MD

“We hebben al veel mooie reacties ontvangen. De nieuwe winkel wordt beschreven als een aanwinst voor de stad, die ook zo mooi aan het veranderen is. Dit is nog niet ons sluitstuk, stilstaan gaan we niet doen, maar nu gaan we wel even een pauze inlassen. De verbouwingen voor de Rolex-corner, ondergebracht in het eerste deel van de gewezen Nys Exclusive, volgen nog in februari. De opening is gepland voor juni.”