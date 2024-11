Nu ook eigen winkel voor plantaardige taartjes Magpies

Een goeie twee jaar na de opening van haar atelier in de Julius Delaplacestraat, opent Magalie Jooren (34) een bijhorende winkel voor haar vegan taarten. “Zo kom ik ook tegemoet aan mensen die geen volledige taart willen bestellen maar wel een stukje lusten”, zegt Magalie.

Magalie Jooren maakt intussen al zeven jaar gepersonaliseerde taarten en cupcakes op basis van plantaardige ingrediënten. Ze combineerde dit lange tijd met een job in het onderwijs, meer bepaald als leerkracht Nederlands. Iets meer dan twee jaar geleden koos ze ervoor om van haar bijberoep een fulltime activiteit te maken en verruilde ze haar privékeuken voor een extern atelier in de Julius Delaplacestraat. “De privékeuken die altijd maar overhoop stond en de halve woonkamer die vol stond met bloem en andere ingrediënten, dat wil ik niet meer”, liet Magalie toen verstaan.

Per stuk te koop

De klanten konden en kunnen hun taartjes er afhalen nadat ze eerst een bestelling plaatsen. Nu zet Magalie een volgende stap. “Mensen komen geregeld binnen met de vraag of ik iets staan heb en zo groeide het idee om een winkel te starten. Op die manier kom ik trouwens ook tegemoet aan mensen die graag een stukje taart willen zonder daarvoor een volledige taart te moeten bestellen”, zegt Magalie.

Ze installeerde een koeltoog in haar atelier en op zaterdagen tussen 10 en 16.30 uur zal die vol zitten met gebakjes. “Op dat moment ben ik sowieso toch aanwezig om achter de schermen bestellingen af te werken. Voor de spontane binnenlopers open ik een uurtje vroeger. Bestellingen afhalen kan vanaf 11 uur, dat wijzigt niet”, legt Magalie uit. “Het aanbod zal wekelijks wisselen én er zal altijd wat zijn voor wie geen tarwe, gluten en/of soja mag eten.”

Voorlopig is de winkel enkel open op zaterdag. Voor taart op andere dagen moet wel nog vooraf besteld worden. “Maar wie weet, als het echt goed loopt, breid ik in de toekomst misschien nog uit naar meer dagen in de week”, geeft Magalie nog mee.

Magpies – Julius Delaplacestraat 70, Sint-Kruis (Brugge). Meer info: www.magpies.be.