Niloofar opent apotheek Lotus Farma in Roeselaarsestraat

Sinds kort kan je in de Roeselaarsestraat 147 in Izegem de nieuwe apotheek Lotus Farma vinden. Niloofar Rahimitabar en haar man Erfan zijn de gezichten van de zaak. Het Iraans-Caribische koppel verwelkomt er iedereen die gepaste hulp rond medicijnen nodig heeft.

Niloofar (32) is, net als haar man geboren en getogen in Iran, maar ze heeft ook deels Caribische roots. “Al op jonge leeftijd stuurden mijn ouders me echter naar Hongarije om er in het buitenland te studeren”, zegt ze. “In 2009 kreeg ik zo een beurs om mijn apothekersstudies aan te kunnen vatten en in 2015 behaalde ik mijn diploma. In de tussentijd had ik mijn man Erfan (nu 38) daar aan de universiteit leren kennen. Toen ik afgestudeerd was trokken we terug naar Iran, maar in 2019 werd het politieke klimaat er te slecht en zijn we er vertrokken. Op aanraden van een vriend die in België als tandarts werkt zijn we hier komen wonen. Eerst in Brussel, later in het Gentse en nu wonen we in Aalter.”

“Ik heb in België bij verschillende farmaceutische bedrijven gewerkt, maar het bleef mijn droom om met een eigen apotheek te kunnen beginnen. Ondertussen ben ik aan de Ugent ook gestart met lessen Nederlands en die zijn al goed gevorderd. Ik hou ook van de interactie met de mensen, daarom dat een eigen zaak openen bovenaan mijn prioriteitenlijstje stond. Toen er een licentie voor een apotheek in Izegem vrij kwam, omdat een andere zaak er mee ophield, hebben we niet geaarzeld. De opening van Lotus Farma – Niloofar betekent lotus in het Iraans – is een droom in vervulling gegaan. Ik bedien er de mensen en sta ze ter hulp bij al hun vragen, mijn man doet de administratie en boekhouding. In het begin was het niet evident omdat we hier niemand kenden, maar gaandeweg zijn we wat mensen leren kennen en ondertussen hebben we enkele trouwe klanten. We hopen uiteraard dat nog meer mensen de weg naar onze zaak zullen vinden.”

Lotus Farma is open van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 19 uur. Op zaterdag kan je er terecht van 9 tot 12 uur en op zondag is de apotheek gesloten. Meer info op de Facebook- en Instagrampagina van Lotus Farma.