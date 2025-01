Nieuwpoortse dagbladhandel Het Boek in top 20 meest rendabele zelfstandige persverkopers in België

Waar haal jij jouw favoriete krant? Stap je daarvoor nog een dagbladhandel binnen en vind je überhaupt nog een krantenwinkel in de buurt? Het gaat niet goed in die sector stelde het mediamerk voor krantenwinkels Persradar vast die cijfers liet analyseren van Trends Business Information. Maar dat je toch nog goeie zaken kan doen, bewijst dagbladhandel Het Boek uit Nieuwpoort die op de negende plaats staat in het klassement van meest rendabele zelfstandige persverkopers in België.

Het mediamerk Persradar informeert persverkopers over het reilen en zeilen in de sectoren die de dagbladhandel aanbelangen. Recent analyseerde het de cijfers van de persverkopers in België. Wat blijkt? Slechts één op drie houdt aan het einde van het boekjaar voldoende over om goed zijn brood te verdienen. In de eerste negen maanden van vorig jaar zetten 189 zaken hun activiteiten stop, in heel 2022 waren er dat 167. Daartegenover staan 64 starters in de eerste drie kwartalen van 2024. Bijna een kwart van de persverkopers boekt financiële verliezen. Persradar analyseerde 948 jaarrekeningen en maakte op basis daarvan een top 20 met de meest rendabele zelfstandige persverkopers in België. In dat klassement zijn de ketens, petrolshops, kantoorvakhandels en supermarkten niet opgenomen.

In die top 20 zien we slechts twee dagbladhandels uit onze provincie: krantenwinkel Europress in De Haan op de zestiende plaats en dagbladhandel Het Boek in Nieuwpoort op de negende plaats. Het Boek wordt al twintig jaar gerund door zakenpartners Erwin De Plancke (60) en Frank Debode (55). Die dagbladhandel haalt een cashflow (het verschil tussen de ontvangsten en uitgaven red.) van 123.000 euro en dat is uitzonderlijk. Slechts vijftien zelfstandige persverkopers in heel ons land halen een cijfer boven de 100.000 euro.

Franse en Duitse kranten en tijdschriften

“Een divers aanbod is de sleutel tot succes”, weet Frank die verantwoordelijk is voor alles wat met de dagbladhandel van Het Boek te maken heeft. “We leggen niet alleen de Belgische kranten en tijdschriften in de winkelrekken, maar ook Franse en Duitse. De ligging vlakbij zee, waar veel toeristen komen, speelt in ons voordeel, maar het zijn toch vooral de vaste klanten die hun tijdschrift of krant komen halen. Tot twee jaar terug leverden we ook op verplaatsing aan campings, warenhuizen en revalidatiecentra in de buurt, maar daarmee ben ik gestopt. Dat vraagt te veel tijd en energie in verhouding met wat het maar opbrengt. En daar knelt het schoentje. Met de verkoop van kranten en tijdschriften kan je de zaak niet meer rendabel houden.”

Gelukkig heeft zijn zakenpartner Erwin De Plancke expertise op andere vlakken. In hun zaak is er een ruim assortiment rookwaren en zien we ook geurkaarsen in het gamma. “We kunnen niet anders of we mogen de deuren sluiten”, pikt Erwin in. “De verkoop van rookwaren vormt 70 procent van onze omzet. En toch vinden we het belangrijk om ook de dagbladhandel open te houden, vooral voor het sociaal contact. Voor veel klanten is dat dagelijks babbeltje met ons het enige gesprek dat ze voeren op een dag. We kennen hen bij naam en als we hen bijvoorbeeld een tijdje niet zien in de winkel, bellen we om te checken of alles in orde is. Ik ben zelf 60 jaar en zou op pensioen kunnen, maar ik zou ‘de vibe’ te veel missen.”

Zeven op zeven

Naast een divers aanbod, is ook hard werken nodig om een leefbaar inkomen te halen. “Wij werken hier zeven dagen op zeven. We zijn meer in onze winkel dan dat we thuis zijn”, reageert Frank. “Het is de variatie in het werk die ons vooruit stuwt. Dit is ons levenswerk.” En Erwin besluit: “Het is niet altijd gemakkelijk. Neem nu die nieuwe wet op rookwaren. Alle sigaretten en sigaren moeten we achter folie of gesloten deuren steken en op elke verpakking moeten we een waarschuwingssticker kleven. Een huzarenwerk en totaal absurd, maar we moeten de regels volgen. Je ziet het, achter een mooi zakencijfer gaat ook wel wat gezucht aan vooraf.” (GUS)