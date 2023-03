Nieuwe vestiging van Colruyt Group op komst in Oostkamp

Geen gebrek aan supermarkten in de regio, maar toch komt er binnenkort nog eentje bij. Colruyt Group plant een nieuwe vestiging in Oostkamp langs de Gaston Roelandtstraat, op de site van tankstation DATS24.

In Oostkamp en de aanpalende Brugse deelgemeenten Assebroek en Sint-Michiels kunnen klanten terecht bij veel verschillende supermarkten. Maar Volgens Colruyt Group is de markt groot genoeg voor een extra vestiging. De supermarktketen uit Halle, die zweert bij haar laagste prijsgarantie, is al enige tijd bezig met de voorbereidingen voor een nieuwe vestiging in Oostkamp, langs de Gaston Roelandtsstraat op de site waar nu het benzinestation DATS24 gevestigd is. DATS24 maakt overigens ook deel uit van Colruyt Group.

Mensen samenbrengen

“We zijn inderdaad al geruime tijd bezig met een combinatieproject op deze site. Naast de bekende Colruyt Laagste Prijzen-supermarkt gaat het ook om een Colruyt Group Academy en een vestiging van onze fietsenhandel Bike Republic”, zegt Hanne Poppe, persverantwoordelijke bij Colruyt Group. “De Colruyt Group Academy, die in West-Vlaanderen al een vestiging heeft in Kortrijk, heeft als doel mensen samen te brengen en te inspireren. Zowel klanten als onze eigen medewerkers kunnen er terecht voor allerlei workshops, tastings en lezingen maar ook voor de organisatie van verjaardags- en andere feestjes voor kinderen. Bike Republic is dan weer de fietsenspeciaalzaak van Colruyt Group, die onafhankelijk van de supermarkten opereert”, legt Hanne uit.

Omgevingsvergunning

Het project heeft duidelijk al wat voeten in de aarde gehad want Colruyt Group trok al een eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning in om tegemoet te komen aan de bezwaren van buurtbewoners. “In onze nieuwe aanvraag staan we een aanzienlijk gedeelte van ons terrein af ten voordele van het behoud van de parkeerstrook voor de deur van de overburen”, zegt Hanne Poppe. “Door de afstand van het terrein zijn we ook genoodzaakt om de uitbating van het tankstation stop te zetten. Deze infrastructuur zal dus ontmanteld worden. Een exacte timing voor de opening van de nieuwe vestiging, kunnen we nu nog niet geven. Ik kan wel al meedelen dat we de nieuwe omgevingsaanvraag begin mei zullen indienen”, besluit ze.