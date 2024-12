Nieuwe vestiging Chaussea opent in Zwevegem

Vorig weekend werd een nieuwe vestiging van schoenenketen Chaussea geopend in Zwevegem. Dit in de ruimte waar vroeger Bristol gevestigd was. “Chaussea heeft 62 vestigingen van Bristol overgenomen. Wij hebben het geluk dat we de achtste zijn die compleet vernieuwd werd, en dat we nu kunnen openen”, zei gerante Sylvie ons. Naast Sylvie zijn ook Ann en Elise er aan de slag, dezelfde mensen als vroeger dus. “Nu verkopen we geen kledij meer, enkel nog schoenen en accessoires. We hebben een veel groter aanbod en we zijn goedkoper dan vroeger, dus zie je hier een tevreden ploeg aan het werk”, voegde Sylvie eraan toe. De winkel trekt klanten uit de hele regio en is te vinden in de Harelbeekstraat 157. (GJZ/foto GJZ)