Nieuwe toonzaal Achielle fietsen is officieel geopend

Fietsenfabrikant Achielle had voorheen niet echt een toonzaal, maar heeft daar nu verandering in gebracht. Die showroom werd onlangs officieel geopend in aanwezigheid van de verdelers van de fietsen, maar ook van heel wat ‘Achiellisten’. Deze laatsten zijn mensen die een Achielle fiets hebben en ook foto’s van zichzelf met de fiets posten en doorsturen. Als beloning krijgen zij levenslang garantie op hun frame. Na een welkomstwoord door de zonen Peter en Tom en een woordje van burgemeester Denis Fraeyman nam vader Jan Oosterlinck iedereen mee voor een geleide rondleiding doorheen de productieruimte, waarbij de nodige kwinkslagen en zelfrelativering zeker niet ontbraken. Na afloop was er nog koffie met taart voor iedereen. (JG/foto Jan)