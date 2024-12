Nieuwe stek voor Conceptstore Studio West: “Alles wat je ziet of eet, is te koop”

Conceptstore Studio West verhuisde onlangs naar een nieuwe locatie in de Weststraat. De verhuizing betekende ook een uitbreiding van de zaak met enkele nieuwe invalshoeken zoals een koffiebar en een workshop- en vergaderruimte voor 24 personen.

In het midden van de coronapandemie besliste Lisa Veramme (30) uit Lo om haar job als architecte even on hold te zetten en een ruimte van haar vorige woning om te bouwen tot een winkel om haar wenskaartjes en cadeauartikelen met West-Vlaamse quotes te verkopen. Onder meer dankzij sociale media kwamen van heinde en ver klanten bij Lisa aankloppen voor een leuk en origineel geschenkje.

Ontdekkingstocht

“Ik ontwerp unieke producten die je nergens anders vindt”, zegt Lisa Veramme. “Vooral onze West-Vlaamse mokken zijn een groot succes. Maar de winkel begon uit zijn voegen te barsten en na vier jaar was het tijd om een groter pand te zoeken. Dankzij een toevallig gesprekje tussen mijn broer en de buurvrouw, kwam ik te weten dat er twee huizen verder een pand te koop kwam. Ik kon het als eerste gaan bezichtigen en was meteen verkocht. Het pand is een voormalige dokterswoning met veel karakter: hoge plafonds, prachtige tegelvloeren, een imposante trappenhal en authentieke deuren. Een droom om in te wonen als architecte. Grote verbouwingen moesten er niet gebeuren, want er was al een opdeling tussen de privéwoning en de dokterspraktijk. In april kreeg ik de sleutel en ondertussen had ik het ontwerp van de winkel al helemaal uitgetekend in 3D op mijn computer. Dit en de vlotte samenwerking met mijn aannemers zorgde ervoor dat ik in augustus al de deuren van de nieuwe locatie kon openen.”

Veel van de bestaande elementen van de dokterswoning werden behouden. “Op een van de deuren hangt er nog een plakkaatje met ‘dokter’ op, wat meteen zorgt voor een gespreksonderwerp met de klanten”, zegt Lisa. “Veel Lonaars komen hier binnen en zeggen ‘amai, hier kwam ik veel langs’. En dan antwoorden wij steevast: ‘Maar nu is het voor leukere dingen’. Je voelt dat dokter Ampe heel geliefd was bij zijn patiënten. De man leefde voor zijn job.”

Ondertussen zat Lisa niet stil en begon ze een koffiebar in te richten. “Ik speelde al langer met het idee om de winkel uit te breiden met een koffiebar om de ‘beleving’ te vervolledigen”, legt Lisa uit. “Vaak komen klanten in gezelschap naar de winkel, dus dan is het tof om gezellig na te praten bij een kopje koffie. We zijn tamelijk uniek in de streek met onze ‘conceptstore’. Alles wat je ziet of eet is dan ook te koop: van de stoelen tot het servies, de chocomelk, de koffie en de koekjes. Om een voorbeeld te geven: na onze eerste week was de gemberlimoenthee al uitverkocht omdat iedereen hem zo lekker vond en kocht om thuis na te genieten. Ook aan de kindjes hebben we gedacht met ons kinderhoekje. Zo kunnen de ouders op hun gemak iets drinken. De winkel is een ware ontdekkingstocht. We hebben verschillende kamers ingericht en achter ieder hoekje valt er wel iets te beleven”, klinkt het.

Ruimte te huur

“Op de eerste verdieping hebben we een ruimte die je kan afhuren voor een teambuilding, een vergadering, een vrijgezellenactiviteit of babyshower”, gaat Lisa verder. “Er kunnen 24 personen zitten. We organiseren er ook geregeld creatieve workshops zoals terrazzo, bloemschikken, digitaal tekenen of een make-upworkshop met Leen van Ka-lon. Wil je tijdens het koffie drinken iets creatiefs doen, dan kan je binnenkort keramiek beschilderen.”

Sinds september doet Lisa het trouwens niet meer alleen. “Lieslot kwam het team versterken”, besluit Lisa. “Samen zijn we momenteel bezig met een nieuwe webshop te ontwerpen. Voor wie Lo een beetje te ver is, zal ons volledig aanbod ook online kunnen ontdekken. We proberen dit eerstdaags te lanceren.”