Nieuwe kinderkledingwinkel Brands4kids in K in Kortrijk

Julie Verheyde (36) is de trotse eigenaar van Brands4kids: een nieuwe kinderkledingwinkel die recentelijk de deuren heeft geopend in de K in Kortrijk. “Met veel enthousiasme bieden wij een breed assortiment van kinderkleding en accessoires aan, waarbij kwaliteit, duurzaamheid en mode centraal staan.”

Als moeder van haar twee zoontjes Ayan (5) en Ayden (4) vond Julie een nieuwe passie voor kinderkledij. “We wilden hen niet alleen comfortabel, maar ook stijlvol aankleden. Die liefde voor kindermode bracht ons op het idee om een winkel te openen waar andere ouders dezelfde vreugde kunnen ervaren. Zo ontstond Brands4Kids.”

Julie en haar man Lulian Lungu (41) zochten specifiek naar duurzame merken. “We kijken ook verder dan alleen mooie kleding. We zijn ons bewust van de wereld waarin onze kinderen opgroeien en kiezen daarom voor duurzame merken die voornamelijk in Europa worden geproduceerd. Dit draagt bij aan betere arbeidsomstandigheden en vermindert de ecologische voetafdruk.”

Brands4kids heeft merken voor jongens en meisjes, van 2 tot 16 jaar, zoals Kids ONLY, Quapi, Levv Labels en The New Scandinavisch. “Kinderkleding is een weerspiegeling van de unieke persoonlijkheid van elk kind. Daarom bieden we een zorgvuldig samengestelde collectie met speelse designs, zoals die van Mini Rebels en Compania Fantastica, gewaagde en stoere merken zoals Name lt of Skurk en tijdloze, klassieke designs zoals Vero Moda Girl.”

In de winkel is ook permanent een outlet corner aanwezig, met kledingstukken aan 50 procent korting of meer. “Om de week vind je in Brands4kids iets nieuws in het aanbod. Wie nog op zoek is naar een geschenkje, kan hier ook cadeaubonnen verkrijgen.”

Verder hebben Lulian en Julie grootse plannen. “Wat begon met een website vorig jaar, werd nu een pop-up in het shoppingcenter van Kortrijk. We willen verder groeien naar een echte vaste winkel en hopelijk meerdere winkels in de toekomst. Maar we beginnen met dit”, lacht Julie.