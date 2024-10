Nieuwe generatie is aan zet bij Motorcenter Caset: “Passie voor motoren blijft”

Motorcenter Caset, dat in 1989 werd opgericht door Johan Caset (62) en zijn echtgenote Martine Goegebeur , wordt overgelaten aan dochter Stephanie (32) en schoonzoon Joran Vannieuwenhuyse (31). ““We kijken met trots en voldoening terug op wat we samen met de klanten, medewerkers, leveranciers en vrienden hebben opgebouwd.”

Motorcenter Caset is een begrip geworden in de motorwereld. “Na meer dan drie decennia van passie en toewijding geven we de fakkel door”, zeggen Johan (62) en Martine. Samen met Martine bouwde Johan de zaak uit tot een full-service-motorzaak.

“Tweewielers fascineren mij al van kinds af. Martine en ik delen de liefde voor motoren en de warme band met de klanten, vrienden en medewerkers. Na vele jaren van hard werken, hebben we besloten dat het tijd is om samen te genieten. De diagnose van ziekte van Parkinson, die ik enkele jaren geleden kreeg, heeft hoofdzakelijk deze beslissing beïnvloed”, zegt Johan. “Ook al neem ik afscheid van de dagelijkse leiding, de passie voor motoren zit diep, en ik blijf die delen met mijn familie en onze klanten, zowel op de baan als aan de keukentafel.”

“Hoewel we een stap terugzetten, blijft onze erfenis en passie stevig in familiehanden”, zegt Johan. “Onze schoonzoon Joran neemt de dagelijkse leiding over en zal ervoor zorgen dat de zaak blijft bloeien zoals intussen al 35 jaar het geval is.”

Sterke traditie

Joran Vannieuwenhuyse, zelf een motorrijder en net als Johan een groot liefhebber van Honda, is vastberaden om de sterke traditie verder te zetten. “Ik voel me vereerd om in Johans voetsporen te treden”, zegt Joran. “Met zijn steun en kennis, en met hetzelfde team, zullen we Motorcenter Caset naar een nieuwe toekomst leiden. We blijven werken vanuit de waarden die de zaak groot hebben gemaakt. Een familiale aanpak, passie voor motoren en de beste service voor onze klanten. Het is de start van een volledig nieuwe uitdaging en mijn motivatie is groot.”

Stephanie, dochter van Johan en Martine, zal Joran bijstaan bij de verkoop van motoren, net zoals ze dat jarenlang samen met haar vader deed. “Ik blijf verder Cultuurhuis De Keizer runnen, maar ik kijk er ook naar uit om samen met Joran de zaak op dynamische wijze voort te zetten.”

Motorcenter Caset gaat een samenwerking aan met een sterke investeerdersgroep. Deze investeringsgroep die de drijvende kracht is achter Honda Mertens met vestigingen in Antwerpen, Brussel en Limburg, deelt dezelfde waarden en toewijding aan kwaliteit en service. “We vonden het belangrijk om een partner te vinden die onze visie en filosofie verderzetten”, zeggen Johan en Martine. “Onze klanten hebben altijd kunnen rekenen op kwaliteit, service en een familiale sfeer. Dankzij deze nieuwe structuur kunnen we de klanten een nog betere service bieden.” Bij Caset verkopen ze momenteel Suzuki en Honda, maar voortaan zal het exclusief Honda zijn. “Voor de trouwe klanten die in het verleden een Suzuki of een andere motorfiets hebben gekocht, verandert er niets. Ook zij kunnen zoals altijd bij ons terecht voor service, onderhoud en garantie.”

Nieuwe medewerkers

“Ons team blijft grotendeels hetzelfde”, zegt Stephanie, “al zijn er enkele personeelswissels. Paul, die jarenlang samen met Steven de planning en organisatie van het atelier verzorgde, en Pascal, die verantwoordelijk was voor de verkoop, hebben besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij zijn hen dankbaar voor hun jarenlange inzet en bijdrage. Om het team te versterken zijn we op zoek naar een extra motortechnieker en een nieuwe medewerker voor de werkplaats. Er zijn enkele verschuivingen in de focus van de zaak. De kledijafdeling die Martine met veel liefde beheerde, sluit eind maart volgend jaar de deuren. Klanten die nog een waardebon of volle klantenkaart hebben, kunnen deze tot eind 2024 inwisselen in de kledijshop.”

“We kijken met trots en voldoening terug op wat we samen met de klanten, medewerkers, leveranciers en vrienden hebben opgebouwd. Hoewel we een stap terugzetten, blijft onze passie voor motoren altijd bestaan. We hopen iedereen nog vaak tegen te komen, of dat nu in de winkel is of op de baan met onze motoren”, besluit Johan.