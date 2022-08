Nieuwe duurzame shoppingkaart met tal van eco hotspots

COSH! en Stad Brugge lanceerden donderdag een nieuwe fysieke shoppingkaart met tal van eco hotspots. Op de nieuwe editie vind je naast modeboetieks met een duurzaam aanbod, nu ook tweedehands mode en lifestyle shops. Zo willen COSH! en Stad Brugge bezoekers en inwoners inspireren met tal van hippe én duurzame shopping adressen.

Het is al het derde jaar op rij dat COSH! en Shopping Brugge de handen in elkaar slaan om een shoppingkaart uit te geven. Stad Brugge was trouwens de eerste stad waarmee COSH! samenwerkte. Intussen volgden Antwerpen en Mechelen en recent ook Amsterdam.

“Het aanbod duurzame winkels in Brugge breidt steeds uit en ook de shoppingkaart evolueert mee. We zijn fier dat we op deze manier duurzaam shoppen in onze stad steeds meer in de kijker kunnen zetten”, aldus Pablo Annys, schepen van Sociale Zaken, Werk en Ondernemen. “Daarnaast stimuleert de samenwerking ook nieuwe, duurzame handelaars om een fysieke winkel in de binnenstad te openen.”

Gids voor duurzame shopping keuzes

De nieuwe shoppingkaart haalt onder meer 12 multimerken boetieks, 10 tweedehandswinkels en 6 lokale makers voor het voetlicht. “Elke winkel op de kaart heeft op een bepaalde manier aandacht voor milieu en mens. Via de QR-codes op de kaart kom je meer te weten over de duurzame inspanningen van deze winkels”, zegt Niki De Schryver, in 2019 oprichtster van COSH!, wat staat voor ‘COnscious SHopping’.

“Met COSH! willen we mensen begeleiden naar duurzame shopping keuzes. Vooral op vlak van mode, maar ook op andere gebieden”, vervolgt Niki. Zo ontdek je bij MOS verzorgingsproducten van het Belgische cosmeticamerk RainPharma, vind je bij Gäststore een origineel aanbod cadeauartikelen van lokale makers, verrast The Different Concept je met geüpcyclede Marokkaanse legerjassen met Frida Kahlo schilderingen en tover je jouw huis om tot een paradijs dankzij de ambachtelijke interieuritems bij Bowls & Stories.

De duurzame shoppingkaart kan je gratis afhalen bij In& Uit op ‘t Zand of bij alle deelnemende winkels.

Info: https://cosh.eco/nl/home-brugge-belgium. (CGRA)