Nieuwe Diemas Bakkerij opent deuren

Op zaterdag 7 juli werd de opening van de nieuwe Diemas Bakkerij gevierd. Dit familiebedrijf heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1968, toen stamvader Marcel Dierinck een authentieke bakkerij opende in Melsele. De winkel in Nieuwpoort-Bad is de dertiende in de rij.

Diemas staat bekend om zijn ambachtelijke benadering van het bakkersvak, waarbij enkel wordt gewerkt met zorgvuldig geselecteerde ingrediënten. Het bedrijf heeft een sterke reputatie opgebouwd, niet alleen vanwege de ambachtelijk gebakken broden en heerlijke gebakjes, maar ook vanwege de aandacht voor vakmanschap en klanttevredenheid.

Olivier, Emmanuel en Céline Declercq, de huidige zaakvoerders van Diemas, hebben de bakkerij overgenomen van hun ouders Evelyne Dierinck en Paul Declercq die het bedrijf hebben laten groeien tot wat het vandaag is. Met een vast team van 40 medewerkers verspreid over verschillende winkels en wekelijkse markten, brengen ze de broden en patisserie van Diemas naar een breed publiek.

Tweede in Nieuwpoort

De opening van de nieuwe bakkerij in Nieuwpoort-Bad is een mijlpaal voor de familie. “Nu kunnen de inwoners en de vele vakantiegangers ook terecht in deze nieuwe Diemas. Het is bovendien de tweede winkel in Nieuwpoort”, zei burgemeester Geert Vanden Broucke toen hij het lintje doorknipte. Het vaste team van de Diemas-winkel in Nieuwpoort-Bad bestaat uit Shirline Barzeele en Julie Nope, die nauw samenwerken met gemotiveerde jobstudenten en flexi’s.

Alles ambachtelijk

Het unieke aan Diemas is dat alles nog ambachtelijk wordt vervaardigd.

“Het hart van de winkel ligt eigenlijk in het atelier”, duidt bakker Olivier Declercq. “Waar we de voorbereide degen die quasi twee dagen onderweg zijn afwerken en in de vorm gieten van een rustieke baguette, focaccia of ciabatta. Dit is uniek aan deze winkel. Het is de flagshipstore van de nieuwe generatie Diemas.” (PG)

Diemas – Albert I-laan 173 in Nieuwpoort-Bad – 058 59 34 59