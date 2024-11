Nieuwe begrafenisonderneming in Sint-Kruis: Frederique De Grande start uitvaarthuis

Frederique De Grande heeft zijn Uitvaarthuis De Grande geopend aan de Moerkerkse Steenweg in Sint-Kruis. “Ik heb er heel bewust voor gekozen om mijn zaak Uitvaarthuis De Grande te dopen. Want ik wil een warm huis bieden en geen koel, kil en steriel centrum.”

Frederique De Grande (40) heeft Uitvaarthuis De Grande geopend aan de Moerkerkse Steenweg 191 in Sint-Kruis. Een gloednieuwe begrafenisonderneming, al is Frederique wel gepokt en gemazeld in de uitvaartsector. “Meteen na mijn schooltijd – al ben ik van opleiding grafisch technicus – begon ik te werken bij begrafenisondernemer Donald Bleyaert hier in Sint-Kruis. Ik was toen 19 jaar, maar werkte er de jaren daarvoor ook al als losse medewerker. In de volksmond ook wel ‘drager’ genoemd. Ik heb dus al meer dan 20 jaar ervaring in de branche”, begint Frederique.

Warm huis

Nu vond hij de tijd rijp om een eigen begrafenisonderneming op te starten, volledig volgens zijn eigen visie. “Ik heb er heel bewust voor gekozen om mijn zaak Uitvaarthuis De Grande te dopen. Want ik wil een warm huis bieden en geen koel, kil en steriel centrum. Zo willen we de nadruk leggen op onze persoonlijke aanpak en de huiselijke sfeer. De nabestaanden en bezoekers mogen zich hier helemaal welkom en op hun gemak voelen.”

“We staan uiteraard ook open voor mensen die hun eigen uitvaart willen plannen. We focussen op het familiale en het kleinschalige, maar ook op een betaalbare uitvaart. We maken tijd om te luisteren naar de noden van de mensen zodat we samen tot een mooi resultaat komen. Nog iets typisch aan ons huis, is dat het binnenbrengen van de kist in de kerk op de schouder gebeurt. Dit geeft de ceremonie een stijlvolle en respectvolle uitstraling, wat zeker bijdraagt aan een waardig afscheid.”

Aula & alternatieven

Uitvaarthuis De Grande heeft een eigen, smaakvol ingerichte aula voorzien van de nieuwste technieken wat betreft projectie. “We bieden ook alternatieven aan. Er zijn meer mogelijkheden dan de aula, de kerk en het crematorium. Zo hebben we een samenwerking met Lodewijk Van Male hier in Sint-Kruis voor uitvaarten die te groot zijn voor onze aula.”

“Maar er zijn nog alternatieven: denk maar aan een begrafenis thuis of in de tuin. Er leeft nog veel onwetendheid over alles wat mogelijk is. Wij staan de mensen daarin graag bij. Samen leggen we de puzzel voor een betekenisvol afscheid.”

www.uitvaarthuisdegrande.be