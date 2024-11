Nieuwe bedrijvensite tussen spoor en steenweg

Langs de Oudenburgsesteenweg ontwikkelen vastgoedbedrijven VALQ en REAL, aangevuld met de bouwexpertise van Stadsbader Group, een bedrijvensite van in totaal ongeveer zes hectare.

Een nieuwe industriële zone staat op het punt om gelanceerd te worden, netjes gelegen tussen de A10-afritten Zandvoorde en Oudenburg en vlakbij het bekende chemische bedrijf Proviron. “Deze zone is ontworpen om zowel grote als kleine bedrijven te ondersteunen”, zegt Laurens Vermeulen, vertegenwoordiger van March Real Estate Companion. Dit vastgoedbedrijf zorgt voor professionele ondersteuning voor en tijdens de aankoop van de bedrijvenunits. “Of je nu uitgebreide faciliteiten of een efficiënte en functionele werkruimte zoekt: hier vind je de ruimte en mogelijkheden om je ideale bedrijfsomgeving te verwezenlijken”, maakt Vermeulen zich sterk.

Momenteel is al 25 procent van de beschikbare ruimte in optie genomen. Een bouwvergunning voor dit stuk loopt al. “Voor de overige ruimte zijn er veel mogelijkheden, waaronder watergebonden locaties, oppervlaktes vanaf 5.000 vierkante meter tot 30.000 vierkante meter en de mogelijkheid voor aansluiting op het spoor”, aldus Vermeulen. “Dit biedt ondernemers de kans om bedrijfsruimte volledig op maat te realiseren, afgestemd op hun specifieke behoeften. De zone is geschikt voor zowel opslag als productie. Dankzij flexibele oplossingen en een focus op maatwerk kunnen bedrijven hier een werkruimte creëren die perfect aansluit bij hun visies en ambities. De nieuwe zone is strategisch gelegen, met directe toegang tot zowel de haven van Oostende als de A10 en E40, een van de belangrijkste autostrades van Vlaanderen. De locatie biedt een prominente ligging aan de kust, op slechts 10 minuten van de haven van Oostende en 8 minuten van de oprit van de snelweg.” (TVA)