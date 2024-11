Nieuwe barbershop Fadelab van start in Beveren

Shirzat heeft de deuren van zijn nieuwe barbershop in de Kouterweg 15 in Beveren geopend. Je kan er niet enkel terecht voor een scheerbeurt, maar ook voor een klassieke of moderne haarsnit.

Shirzat Ibragimov (29) koos voor de naam Fadelab voor zijn barbershop omdat hij een unieke en toegankelijke identiteit wilde creëren. “Ik wilde iets anders dat mensen aanspreekt en tegelijkertijd de sfeer van mijn zaak weerspiegelt. Als nieuwkomer in de stad was het belangrijk voor mij om een naam te kiezen die de deuren opent voor iedereen.”

Shirzat werd geboren in Kirgizstan en groeide vanaf zijn 5 jaar op in België. “Mijn reis als barbier begon eigenlijk al in mijn jeugd, toen ik elke twee weken zelf naar de barbier ging. Het was daar dat mijn interesse in het vak echt werd aangewakkerd, toen ik mijn vrouw leerde kennen die zelf voor kapster studeerde. Ik heb veel geleerd van haar, van technieken tot het gebruik van professioneel materiaal. Door haar steun en de ervaring die ik opdeed, voelde ik me steeds zekerder en uiteindelijk klaar om mijn eigen weg te gaan.”

Masteropleiding

“Hoewel ik geen formele opleiding heb gevolgd, heb ik de afgelopen jaren zelf mijn vaardigheden aangescherpt door te oefenen en te leren van ervaren barbiers en workshops. Mijn meest recente ervaring is het volgen van een intensieve driedaagse masteropleiding bij Kevin Boon. Een van de meest gerenommeerde barbiers in het vak, wat mijn technieken en inzicht naar een hoger niveau heeft getild.”

“Bij mij draait alles om een persoonlijke benadering en kwaliteit, waarbij ik luister naar de wensen van de klant. Of je nu komt voor een klassieke stijl of een moderne look. Bij mij kunnen klanten terecht voor zowel een herensnit als baardverzorging. Daarnaast bied ik ook hot towel shaves aan voor diegene die een luxe- en ontspannende ervaring zoekt. Vrouwen zijn natuurlijk ook altijd welkom die een gedurfde ‘Fade’ of een kort kapsel willen.In de toekomst wil ik mijn aanbod en diensten ook nog verder uitbreiden”, besluit Shirzat. (RV)