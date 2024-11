Nieuw schoonheidssalon Mysa by Axelle in Meensesteenweg

Begin oktober opende Axelle Carron (23) haar schoonheidssalon Mysa by Axelle langs de Meensesteenweg 271. Voor de jonge Roeselaarse een droom die werkelijkheid werd, want al van kleins af is beauty haar passie. “Mijn gedrevenheid voor schoonheid is zelf zo groot dat ik die niet meer enkel voor mezelf kon houden.”

Axelle Carron startte in 2023 met Mysa by Axelle. Eerst als student-zelfstandige en sinds begin oktober van dit jaar zette ze de stap naar een volledig zelfstandig statuut. “Ik ben afgestudeerd in de lerarenopleiding secundair onderwijs, met als onderwijsvakken bio-esthetiek en biologie. Toch besloot ik om mijn passie te volgen: beauty. Al van kleins af ben ik daar enorm mee bezig en doorheen de jaren nam dat alleen maar toe. Mijn gedrevenheid voor schoonheid is zelf zo groot dat ik die niet meer enkel voor mezelf kon houden. Vandaar mijn keuze om een eigen schoonheidssalon te openen.”

Medische pedicure

Bij Mysa by Axelle kunnen mensen terecht voor kunstnagels, pedicure en wimperlifting. “Daar probeer ik me nu op te focussen. Verder volg ik momenteel ook nog een opleiding medische pedicure. Dat wil ik later dan ook aanbieden in mijn salon, want zowel het medische als het esthetische komen hierin samen en dat vind ik wel een belangrijke troef.”

Ondertussen is Axelle al een kleine maand aan de slag en verloopt alles naar wens. “Iedereen die langskwam is, zei alvast dat het hier heel gezellig is. Dat is ook volledig mijn bedoeling, want Mysa is een Zweeds woord dat ‘gezellig’ of ‘comfortabel’ betekent. Het woord wordt vaak gebruikt in de context van ontspanning en welzijn en dat is precies waar ik met mijn schoonheidssalon voor wil staan”, besluit Axelle.