Nieuw PR-agency Small Talk zorgt voor big business: “Bekendheid geven via media”

De agencywereld is een nieuwkomer rijker. Small Talk focust op public relaties en influencermarketing. Het opereert net als grote broer Hannibal vanuit de Populierstraat in Roeselare. “De West-Vlaamse markt ligt nog open.”

Bedrijven de juiste media-aandacht geven, dat is de hoofdbezigheid van Small Talk. Karen Moureaux brengt zo’n tien jaar ervaring in de PR en influencermarketing mee. Samen met Lisa Dauw en Brecht Vande Walle runt ze Small Talk vanuit de kantoren van grote broer Hannibal.

“Velen onderschatten het belang van PR”

“Hannibal biedt een full service aan bedrijven die op zoek zijn naar marketingstrategieën via advertenties, hun website en andere kanalen. Wij van Small Talk zullen klanten vooral de weg wijzen naar de media en de influencers, want marketing en PR zijn twee aparte zaken”, legt PR-director Karen Moureaux uit. “De naam verwijst naar alles wat vlot over de tong gaat. Wij gaan op zoek naar mogelijkheden om het bedrijf of het product via de media bekendheid te geven. De kennis van Hannibal rond digitale marketing versterkt ook ons aanbod, vandaar dat we nauw samenwerken en het gebouw in de Populierstraat delen. PR is een krachtige tool die de search-ranking kan helpen verhogen, vaak door accenten te leggen op kleine zaken die de bedrijfsleider misschien over het hoofd ziet. Ik heb een tijdje in Antwerpen gewerkt en daar vind je PR-bedrijven bij manier van spreken op elke straathoek. Dat is ook logisch, want de redacties van de grote kranten en de studio’s van radio en televisie zijn er te vinden. Merkwaardig genoeg merkten we dat West-Vlaanderen op dat gebied nog een blanke markt is. Bedrijfsleiders onderschatten hier nog vaak het belang van goede public relations, relaties met de media en influencers. Small Talk kan de populairste gezichten van de social media zorgvuldig met een merk samenbrengen en dat met een 360 graden aanpak dankzij de samenwerking met Hannibal.”

Team

“Lisa Dauw is onze influencer lead die social trends gaat spotten en nieuwe influencergezichten vlak voor hun doorbraak probeert te ontdekken. Om de boodschappen authentiek te verhalen en te vertalen is er creative copywriter Brecht Vande Walle”, aldus Karen Moureaux.