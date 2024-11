Nieuw op de Markt in Veldegem: Kirsten’s Haarzaak

Kirsten Van Canneyt (37) heeft op de Markt in Veldegem een kapsalon geopend. Ze doopte haar gloednieuwe zaak heel toepasselijk Kirsten’s Haarzaak.

“Ik volgde de kappersopleiding in het middelbaar aan de Maricolen in Brugge en heb de voorbije 17 jaren in een kapsalon in Gistel gewerkt. Nu vond ik de tijd rijp om zelf mijn eigen weg te gaan. Ik heb even getwijfeld omdat ons zoontje Lenn een zeldzame stofwisselingsziekte heeft en dus extra zorg vraagt, maar hij doet het goed. Dus heb ik beslist om de sprong te wagen. Hier op de Markt vonden we een geschikte locatie. In dit pand was vroeger een bakkerij gevestigd”, aldus Kirsten die met haar gezin ook in Veldegem woont, vlakbij haar zaak.

Metamorfose

Kirsten heeft er een pareltje van gemaakt. “We hebben het pand volledig opnieuw ingericht volgens onze eigen smaak. Mijn man Roy De Grande is zelfstandig schrijnwerker en heeft dus zo goed als alles zelf gedaan. We zijn heel fier op het resultaat.”

Duurzaam en vegan

Zowel dames, heren als kinderen kunnen met hun coupe bij Kirsten terecht. “Ik werk met de haarproducten van Maria Nila. Een merk waar ik zeer tevreden over ben en zelf al uitvoerig heb uitgetest, want ook mijn eigen kapper gebruikt deze producten. Maria Nila is een duurzaam en vegan haarverzorgingsmerk uit Stockholm. Zweedse kwaliteit aan een betaalbare prijs.”

Kirsten’s Haarzaak is open op maandag, woensdagvoormiddag, donderdag, vrijdag en zaterdag. “Een afspraak maken, kan heel eenvoudig via de website van Salonkee of door mij een belletje te geven op het nummer 050 59 88 12. Op maandag is er bovendien laatavondservice tot 19 uur.” (BC)

www.kirstenshaarzaak.be