Nieuw concept: outdoor spinning bij Cyclo Studio vanaf 1 februari in Roeselare: “Grensverleggende manier van sporten”

Vanaf 1 februari opent Cyclo Studio de deuren in Roeselare. Al is er van deuren eigenlijk helemaal geen sprake. Deze boutique fitness speelt zich namelijk volledig buiten af, op de parking van sportwinkel Decathlon. De outdoor spinning van Cyclo Studio is al een succes in Gent en nu willen ze ook West-Vlaanderen veroveren.

Cyclo Studio zag het levenslicht in 2019 en is het geesteskind van de 30-jarige Enzo Maenhout. Hij werd geïnspireerd door de boutique fitnessstudio’s in New York en… de coronacrisis. “Ik woonde en werkte een tijdje in New York en daar is een boutique fitness helemaal ingeburgerd”, vertelt Enzo. “Eigenlijk is dat een fitness die volledig rond één sport draait, in een trendy omgeving en met de focus op kwaliteit. Bij Cyclo Studio is het dus de spinning die centraal staat.”

“Het grote verschil is wel dat een boutique fitness in de VS doorgaans indoor is, net zoals de weinige die al in België bestaan. Wij trekken voluit de kaart van het outdoor sporten. Dat begon eigenlijk noodgedwongen door de coronacrisis, maar blijkt nu een troef te zijn. Veel mensen vinden het een verademing om na een dag bureauwerk in de buitenlucht te vertoeven. En als je je goed inzet, krijg je het sowieso snel warm genoeg. Bovendien kan je nooit nat worden – tenzij het écht zou stormen – want het sporten gebeurt onder een grote stretchtent.”

Gratis uittesten

In Gent is Cyclo Studio intussen een gevestigde waarde en ook Antwerpen werd al afgevinkt. Nu zijn ze met Roeselare aan hun eerste West-Vlaamse locatie toe. “Verdere uitbreiding staat zeker nog op de planning, ook binnen West-Vlaanderen, maar eerst kijken we natuurlijk uit naar de opening in Roeselare. Cyclo Studio zal zich bevinden op het platform voor de ingang van sportwinkel Decathlon. Een uitstekende kruisbestuiving, want het is een mooie locatie voor ons en zij krijgen er een leuke sportbeleving bij op hun site.”

“Wie overigens nog twijfelt of Cyclo Studio iets voor hem of haar is, moet begin februari zeker eens langskomen. De eerste tien dagen kan je helemaal gratis een sessie uitproberen. Wie nadien lid wordt, zal merken dat we erg flexibel zijn. Zo werken we uitsluitend met beurtenkaarten en geen vaste abonnementen. Als je dus even niet kan sporten door een blessure, betaal je ook helemaal niets. Bovendien mikken we op heel wat begeleide lesmomenten, zowat 15 à 20 per week. Iedereen is welkom, ongeacht je niveau of het aantal trainingen dat je wil volgen.”

Instructors gezocht

Om die vele spinninglessen in goede banen te leiden, is Cyclo Studio nog volop op zoek naar geschikte lesgevers. De Roeselaarse sportambassadrice Louise Delputte wordt alvast een van hen. “Zelf vind ik het heel leuk dat het buiten plaatsvindt, je bent precies nog meer voldaan nadien”, aldus Louise. “De lessen duren 45 minuten, kort maar krachtig. Ik zou andere sportievelingen ook zeker aanraden om zich kandidaat te stellen als instructor. Het is grensverleggend en op die manier leer je nieuwe, sportieve mensen kennen. Bovendien ben je terwijl zelf ook aan het trainen.”

Fietsniveau

Zaakvoerder Enzo benadrukt dat ervaring als spinninginstructeur niet vereist is om bij Cyclo Studio aan de slag te gaan. Bovendien kan dat als flexijob of op zelfstandige basis. “Je hoeft zeker niet de nieuwe Tom Boonen of Jolien D’hoore te zijn, je eigen fietsniveau is eigenlijk onbelangrijk”, weet Enzo. “Dankzij onze academy krijgen de lesgevers een volledige opleiding om zich optimaal klaar te stomen. Je persoonlijkheid is in feite het belangrijkste. We zoeken vriendelijke mensen, die graag anderen motiveren. In Gent is ons concept al wat bekender en zijn er ruim voldoende geschikte kandidaten, maar in Roeselare moet die bekendheid natuurlijk nog wat groeien. Op dit moment is er nog ruimte voor zes of zeven instructors, geïnteresseerden mogen zich dus zeker melden.”

(AD)