Nieuw advocatenkantoor VDK op de Grote Markt

Op de Grote Markt in Izegem startten Stijn Vandeweghe en Laura De Koster recent hun advocatenkantoor VDK Advocaten op.

Zowel Stijn Vandeweghe als Laura De Koster hebben inmiddels een pak ervaring binnen de advocatuur. Stijn, die ondertussen vijftien jaar aan de balie is, werkte lange tijd als medewerker in een middelgroot advocatenkantoor. In 2020 waagde hij de stap en startte hij zijn eigen allround eenmanskantoor in Ingelmunster.

Laura, geboren en getogen in Roeselare, legde in 2013 de eed af als advocaat. Na het afronden van haar baliestage, werkte zij als vaste medewerker bij een Roeselaars advocatenkantoor, waarna ze in 2020 de overstap maakte naar het notariaat.

“Dankzij die job kon ik mijn kennis van het familiaal vermogensrecht en het goederenrecht uitbreiden en verdiepen”, stelt Laura, die zich ook op vandaag nog steeds bezighoudt met uiteenlopende familierechtelijke dossiers. In 2022 vond zij haar weg terug naar de balie en startte zij haar eigen kantoor in Roeselare.

Krachten bundelen

Stijn en Laure beslisten recent hun krachten en expertise te bundelen en openden samen een nieuw kantoor op de Grote Markt in Izegem. “Laura en ik kennen elkaar van in de rechtbank en vullen elkaar perfect aan. De klik was er meteen”, aldus Stijn. Het kantoor is een allround kantoor, waarbij allerhande materies van het recht worden behandeld. “Bovenal wensen wij voor de mensen een eerste aanspreekpunt te zijn, wanneer ze in hun dagelijks leven geconfronteerd worden met een juridisch probleem.”

Stijn en Laura willen geen advocaat in een ivoren toren zijn, doch gaan voor een no-nonsens aanpak. Zij streven daarbij ten allen tijde naar een persoonlijke en flexibele behandeling van ieder dossier, duidelijke en directe communicatie, met kennis van zaken en dit tegen een correcte vergoeding.

“Bij ons is het niet de bedoeling dat we onmiddellijk gaan procederen en zaken voor de rechter slepen. Met gericht juridisch advies willen we onze klanten op pad helpen, bijstaan waar nodig en preventief optreden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.” (BF)

Het advocatenkantoor van Stijn en Laura is te vinden op de Grote Markt 6 in Izegem, rechts naast kledingwinkel de Verso. Het kantoor is ook open op zaterdagochtend, wanneer u langs kan gaan zonder afspraak. Meer informatie is te vinden op de website www.vdkadvocaten.be