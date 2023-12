Nibies Chocoladecreaties opent pop-upstore in Kortrijk

Op 2 december opende Nibies een pop-upstore in de Sionstraat 8 in Kortrijk. Een jaar na het ontstaan van hun webshop openden ze vorig jaar hun chocoladeboetiek in Stasegem. Ze kregen de smaak te pakken om hun klanten te ontvangen in hun boetiek en gaan nu nog een stap verder.

Nibies is een unieke chocolaterie die drie jaar geleden startte in Stasegem. Van dag één maakten Alexander Ronsse en Tine Vandenberghe duidelijk dat ze een unieke weg insloegen. “Meng rock’ n roll met een oog voor detail en design en je hebt de creaties van Nibies”, aldus zaakvoerster Tine Vandenberghe. Alle creaties zijn handgemaakt in hun atelier in Harelbeke. Hun creaties vielen reeds in de prijzen op de Belgian Chocolate Awards in 2022, waar ze de derde prijs wegkaapten in de categorie Beste Chocoladeconcept. Ze kregen ook het Handmade-in-Belgium Label van Unizo. Nu is ook de pop-up een feit.

Kortrijk Zaait

De inrichting oogt sober maar zeer verfijnd. “Mijn man Alexander is theatertechnicus belichting, hij heeft ‘zijn eigen creatieve ik’ naar boven gehaald (glimlacht). Het is bijzonder meegevallen. De ruimte is ingetogen en niet zo groot maar effectief benut en mooi belicht”, aldus Tine, die de etage creëerde. “Zo kunnen de passanten onmiddellijk ontdekken wat onze pop-up te bieden heeft.”

“Dankzij het Kortrijk Zaait-project kunnen we tot en met het Paasweekend in het centrum van de stad Nibies een plaats geven”. Tine Vandenberghe, de chocolatier, keek er enorm naar uit. “Ik krijg enorm veel energie van ons product naar buiten te krijgen. De verwondering van mensen als zo onze creaties zien is waarvoor we het doen.” Hun boetiek in Stasegem sluit dus even de deuren. De creaties zijn nu te zien in de Sionstraat 8 en dat op woensdag van 14 tot 18.30 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 18.30 uur. Dit tot en met het Paasweekend.