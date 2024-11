New Reubens Sport verkoopt uit wegens verbouwing: “Mooie kortingen op stockmodellen”

Fietsenhandel New Reubens Sport in Sijsele, opgericht in 1984 door Hendrik Reubens, houdt momenteel totale uitverkoop. “Wij geven mooie kortingen op onze stockmodellen omdat we in januari sluiten wegens grondige verbouwingen”, zegt zaakvoerder Jan Reubens. “Uiterlijk begin februari openen we weer de deuren.”

Er zijn dezer dagen zaakjes te doen bij fietsenhandel New Reubens Sport in de Stationsstraat 47 in Sijsele. De bekende fietsenhandel die in 1984 door Hendrik Reubens werd opgericht en waar je ook voor koersfietsen aan het goede adres bent, houdt dan ook totale uitverkoop.

“We geven inderdaad mooie kortingen op onze stockmodellen”, zegt Jan Reubens (41), die in 2001 mee in de zaak van zijn vader kwam werken en in 2015 het roer volledig overnam.

“Op recente modellen geven we nu 10 procent korting en op andere wel dertig procent. En dan gaan we gaandeweg nog zien hoe het loopt. Reden voor de uitverkoop is dat we voor een grondige verbouwing van de zaak staan. Wanneer de werken precies aanvangen kan ik nu nog niet zeggen, dat hangt nog af van de onderlinge planning en timing van de betrokken aannemers en stielmannen. Maar de werken zullen sowieso wel in de maand januari starten.”

Grondige verbouwing

De verbouwings- en opfrissingswerken zijn volgens Jan Reubens echt wel nodig. De laatste vernieuwing dateert van 2015, toen Jan als zaakvoerder startte. “Dat waren toen eigenlijk meer opfrissingswerken, waarbij er vooral werd geschilderd”, zegt Jan. “Nu staan we voor echt grondige verbouwingen. Reden daarvoor is dat we recent het pand waarin de winkel en het atelier huizen hebben aangekocht. Dit leek ons dan ook het ideale moment om ineens alles in orde te zetten om toch voor heel wat jaren goed te zijn.”

“Wat de verbouwingen precies inhouden? We gaan het echt wel grondig aanpakken, hoor. De zaak blijft binnen hetzelfde volume maar de indeling wordt wel gewijzigd om vlotter te kunnen werken en de fietsen beter te presenteren”, gaat Jan voort. “Voorts komt er nieuwe verlichting – allemaal met led – en een nieuwe balie om te klanten te ontvangen. En uiteraard krijgt alles ook een nieuw laagje verf. Uiterlijk begin februari openen we weer de deuren en kort daarna houden we een feestelijke opendeurdag.”