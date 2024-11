Nele organiseert tweedaags event vol kerstmagie in haar schoonheidssalon Mint

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 november organiseert Nele De Meyer van schoonheidssalon Mint een kerstevent in een romantische schuur in de Ossebilkstraat in Aartrijke bij Zedelgem. Ze slaat daarvoor opnieuw de handen in elkaar met enkele lokale ondernemers. “We maken er een event vol kerstmagie van.”

Nele De Meyer organiseerde de voorbije jaren al telkens een kerstevent. De eerste jaren was dat bij haar schoonheidssalon Mint in de Aartrijksestraat in Aartrijke, maar vorig jaar verhuisde het event naar een andere locatie. “Omdat het kerstevent uit zijn voegen barstte, ging ik vorig jaar op zoek naar een andere locatie hier in Aartrijke. Zo kwamen we uit bij de prachtig gerenoveerde schuur van Louise Jonckheere en haar man Wouter in de Ossebilkstraat 25 in Aartrijke.”

Ladies Night

Nieuw dit jaar, is dat Nele uitpakt met een tweedaagse. “Klopt, op vrijdag 29 november starten we met een ladies night. Daarop stellen we ons nieuwe skincaremerk Juliette Armand voor en genieten de ladies van drinks, bites en heerlijk eten door Foodloes uit Aartrijke. Een succes, want de avond is ondertussen al volzet. Maar iedereen is wel nog welkom op zaterdag 30 november tussen 14 en 18 uur voor een namiddag vol kerstmagie. In onze gezellige kerstschuur zullen er tal van leuke kerstgeschenkjes zijn om anderen of jezelf mee te verwennen, zoals geurkaarsen, juwelen skincare van Image, make-up en cadeaubonnen. Er zijn ook make-updemo’s door een professional van Mii. Daarvoor dien je wel op voorhand in te schrijven bij mij op het nummer 0478 50 71 47.”

Er is ook een Christmas Bar. “In onze bar kan men genieten van een drankje en om 16 uur verwennen we iedereen met een warme, zoete verrassing. Daarvoor zorgt Knabb uit Zedelgem.”

Leuke foto’s

“In de fotobooth van Maxime van Framez Fotografie kan je dan weer leuke foto’s nemen. Nog een nieuwtje is de stand van Plek62 uit Wijnendale. Bij Layla kan je handgedraaide keramiek beschilderen. Na het glazuren kan dit stukje keramiek dienen als cadeautje, ook voor jezelf!”