Neem een stoel en zet u bij stoelenwinkel ‘Grab a Chair’ in Roeselare

Lawrence Vanhaelewyn (33) en Laurence Clarysse (32) openden de stoelenwinkel ‘Grab a Chair’ in de Jan Mahieustraat 27 in Roeselare. Hun doel is om mensen via persoonlijk advies op een zo eenvoudige mogelijke manier aan de perfecte stoel te helpen.

Begin 2020 richtten Lawrence Vanhaelewyn (33) en Laurence Clarysse (32) een webshop op, waar ze een beperkt gamma stoelen online aanboden. Van oktober 2021 was hun assortiment ook enkele maanden in een pop-upwinkel in de Ooststraat te vinden. Ondertussen hebben ze een eigen pand in de Jan Mahieustraat 27, waar ze sinds 1 februari hun klanten verwelkomen.

“De authentieke materialen van het oude herenhuis hebben we opgefrist, zonder het karakter te verliezen”, vertelt Lawrence Vanhaelewyn.

“We blijven ook online verkopen, maar we merken dat de meeste mensen toch liever offline een stoel kopen. Online is er weliswaar een groot gamma aan relatief scherpe prijzen te vinden, maar de meeste mensen willen tenminste eens de stof kunnen voelen en er eens op zitten vooraleer een stoel aan te schaffen. Dan beland je echter al snel bij grote meubelzaken, waar mensen het overzicht verliezen.”

“Zo kwamen wij op het idee om met dit nieuwe concept te beginnen en ons op stoelen te focussen. Daarnaast verkopen we ook nog allerlei leuke interieurartikelen.”

Webshop

Het doel van Lawrence en Laurence is om hun klanten op een zo eenvoudig mogelijke manier aan een stoel te helpen. “Onze klanten vinden meestal hun inspiratie via onze sociale media en onze webshop”, aldus Lawrence.

“Daarna komen ze naar onze winkel, waar we hen van persoonlijk advies voorzien en met hen meedenken wat het best in hun interieur zou passen. Mensen kunnen trouwens altijd een stoel meenemen naar huis om te zien of die past in hun interieur. We krijgen een heel breed publiek over de vloer: zowel jonge mensen, gezinnen met kleine kinderen als gepensioneerden tonen interesse in onze onderneming. Dat komt omdat we een kwalitatief én betaalbaar gamma aanbieden. Zelf zijn we absoluut liefhebbers van gezellige tafelmomenten.”

“We vinden het belangrijk dat onze klanten met familie en vrienden op een aangename manier kunnen tafelen op een leuke, kwalitatieve en betaalbare stoel. Mensen die op zoek zijn naar dergelijke stoelen weten ons hier in het centrum van Roeselare te vinden.”

Zelfs klanten uit Antwerpen en Nederland komen speciaal naar Roeselare, om hun perfecte stoel te vinden. Dat is ook de reden waarom Lawrence en Laurence de ambitie koesteren om later uit te breiden.

“Concreet ligt er nog niets vast, maar ons doel is om een vijftal stoelenwinkels in Vlaanderen te openen. In ieder geval willen we er altijd een leuke beleving van maken door tijd te nemen voor onze klanten, zodat ze op hun gemak hun lievelingsstoel kunnen uitkiezen.”

