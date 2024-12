Neem deel aan de eindejaarsactie en shop lokaal

Link organiseert ook dit jaar een eindejaarsactie in december. Wie in Lichtervelde shopt kan per aankoop stempels verzamelen. “Op één stempelkaart worden negen stempels verzameld van minstens vier verschillende handelaren. De volle stempelkaarten kunnen worden afgegeven bij de deelnemende handelaren en in het gemeentehuis.” Op donderdag 9 januari worden 22 winnaars uit alle ingediende, geldige stempelkaarten uitgeloot. De prijzen bestaan uit gemeentebonnen van Lichtervelde, twee hoofdprijzen van 250 euro, 10 keer 100 euro en 10 keer 50 euro. De actie start op 1 december en eindigt op 31 december 2024. Een overzicht van de deelnemende handelaren vind je op www.linklichtervelde.be. (JW/foto Kurt)