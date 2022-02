Natuurvoedingszaak ‘Bij Lobke’ geopend: “Hier vind je gezonde en betaalbare producten”

‘Bij Lobke’ is de naam van de nieuwe natuurvoedingswinkel in de Oude Paanderstraat 33. Uitbaatster is Lobke Houfflyn (39), die met een ruim aanbod kwaliteitsproducten in een gezellige winkelruimte haar droom in vervulling ziet gaan.

De 39-jarige Lobke Houfflyn is de echtgenote van Davy Sergeant en de mama van Luna, Ciro en Zeno. “Ik studeerde kunstonderwijs in Brugge”, aldus Lobke. “Ik had echt aanleg voor schilderen en tekenen en wilde dat graag met kinderen delen. Toch liep het enigszins anders. Na mijn studies kon ik vier jaar aan de slag als magazijnier. Daarna ben ik 14 jaar thuis gebleven om voor onze kinderen te zorgen. Ondertussen hadden we een huis gekocht dat veel verbouwingen eiste en zo werden er nieuwe plannen gesmeed. Ik kon aan de slag bij de delicatessenzaak De Druivelaar in Oostrozebeke. Daar ging er een nieuwe wereld voor me open.”

Ik volgde een opleiding Herbalife en werd gezondheidscoach

“Ondertussen volgde ik ook een opleiding Herbalife en werd ik gezondheidscoach maar toen brak de coronacrisis uit. Doordat ik heel graag kook en tal van specerijen en gezonde voedingsproducten gebruik, besloot ik een natuurvoedingswinkeltje te starten. Het was van meet af aan mijn bedoeling om doelbewust gezonde en betaalbare producten aan te bieden. Zo maak ik granola, confituur met caloriearme suiker en zelfgemaakte gerechten. Ik denk hierbij aan een schotel met zoete aardappelen, Thaise kip, currypasta… Wie op zoek is naar suikervrije of gluten- en lactosevrije producten kan eveneens steeds in mijn winkel terecht. Naast de betere olijfolie en de zuivere kruiden verkoop ik ook huisgemaakte tomaten- en spaghettisaus.”

“Om mijn pa Jan, die ons veel te vroeg ontvallen is, te blijven herdenken, heb ik nu ook mijn eigen picon ontwikkeld die de naam ‘Jantje’ meekrijgt. Mijn pa kon enorm genieten van de kleine dingen en van de vele vrienden die thuis kwamen. ‘Het geluk behoort aan de tevredenen’ was dan ook zijn levensmotto.” (LB)

‘Bij Lobke’ in de Oude Paanderstraat 33 in Meulebeke is open op maandag van 13.30 tot 18 uur, dinsdag van 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 18 uur en de zaterdag van 9.30 tot 12 uur en 13.30 tot 16 uur. Meer info via Facebook Bij Lobke of op 0472 66 80 40.