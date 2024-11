Nadia (49) maakt droom waar met eigen pilatesstudio: “Van mijn hobby mijn beroep gemaakt”

In de Rijmsnoerstraat in Bissegem opende Nadia Kuzmina (49) haar pilatesstudio. Ze ontdekte de trainingsmethode en bewegingsvorm na fysieke kwaaltjes en begon zich er zo in te verdiepen. Intussen is ze fulltime lesgeefster. “Er zijn nog heel veel misvattingen over pilates.”

Met wat schroom geeft ze halfweg het gesprek toe dat ze het in het begin zelf wat saai vond. Daar is nu echter niks meer van te merken. Nadia Kuzmina (49) kan uren doorgaan over het plezier en de voordelen van pilates. Ze ontvangt ons in haar pas geopende, knusse studio in de Rijmsnoerstraat in Bissegem. “Prachtig ingericht, door een klant van mij”, lacht ze.

Lichamelijke kwaaltjes

Dat ze nu haar eigen pilatesstudio uitbaat, is opmerkelijk. In haar jonge jaren danste ze ballet, daarna vond ze haar heil in het iets extremere kickboksen. Tot ze plots last kreeg van lichamelijke kwaaltjes. Stijfheid, hernia’s en andere blessures. “Vrijwel niks hielp, tot ik pilates ontdekte. Zonder operatie werd ik weer de oude. Ik kreeg weer dezelfde houding als toen ik 20 was.”

Een verademing en het zorgde ervoor dat ze zich verdiepte in de in Duitsland ontwikkelde bewegingsvorm en trainingsmethode. “Het was een ware ontdekkingstocht”, meent ze. “Ik volgde de Amerikaanse opleiding Peak Pilates en vier maanden later begon ik gratis wat lessen te geven. Een experiment zeg maar, om te zien of ik de theorie in praktijk kon brengen.”

Eigen studio

Zo kwam ze terecht bij haar mentor Yves De Moor waar ze tot haar verbazing enkele uren mocht les geven. Freelance, want ze werkte toen nog in het dakwerkbedrijf van haar man. “Nu heb ik van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Ik begon ook hier les te geven, eerst in een fotostudio van een bevriend koppel, daarna in een klein kamertje in onze woning.”

Tot dat kamertje ook veel te krap werd. Zo kwam haar droom om een eigen volwaardige studio te bouwen uit. Haar klantenbestand blijft intussen groeien. “Iedereen kan dan ook aan pilates doen. Dat het enkel voor meisjes met strakke lichamen is, is een van de vele misvattingen. Ik heb klanten van 12 tot 76 jaar, ik heb klanten met anorexia en klanten van 120 kilogram, van mannen tot vrouwen. Het is zo mooi om de evolutie van iedereen te zien.”

Je goed voelen, daar gaat het om. Fysiek en mentaal én voor Nadia is pilates daar dus het ideale middel voor. “Ik volg zelf nog altijd les, bij Pilatels in Jabbeke, waar vaak instructeurs van over de hele wereld komen. Zo vond ik mijn toestellen bij een instructeur in Scandinavië, die ze zelf vervaardigt. Het blijft een ontdekkingstocht.” (JDr)