Na net geen 24 jaar bakt Franky (56) de allerlaatste frietjes in zijn Smul

Franky Duerinckx heeft in stijl afscheid genomen van zijn frituur Smul, op de hoek van de Leffinge- en Hennepstraat in Oostende. Na nét geen 24 jaar zet hij de knop van de frietketels uit. Partner Eve voorzag een mooie verrassing om de sympathieke frietenbakker uit te wuiven. Wij woonden zijn afscheidsfeestje bij. Liefhebbers hoeven niet te treuren: de opvolging staat al klaar.

Het was een komen en gaan van klanten, afgelopen zondag. Franky zwierde toen nog één keer de deuren van Smul open en was in amper een tweetal uur volledig uitverkocht. Ongezien, maar tegelijk tekenend voor het succes van de frituur en de uitstraling van de uitbater. Wanneer de laatste klanten de zaak hadden verlaten, viel Franky een toffe verrassing te beurt: een optreden van accordeonist Marino Punk. Hij serveerde de ene chanson na de andere La vie en rose, Aline, l’Été indien … – waarop Franky de tranen onmogelijk kon bedwingen. “Ach, mijn nonkel speelde accordeon en er komen nu zoveel jeugdherinneringen naar boven. Prachtig!”

Voor de friturist breekt nu een nieuw leven aan. “Ik voel me opgelucht, mijn werk is voldaan”, zegt hij met glinsterende ogen. “Mijn kinderen (32 en 30) zijn hier gesetteld en er zijn ook al kleinkinderen (10, 8 en 6). Ik wil meer tijd met hen doorbrengen.

Alles alleen

Frank is afkomstig uit Koksijde en kwam al op jonge leeftijd in de horeca terecht. “Als kind hielp ik een handje mee in de slagerij van mijn grootouders en daarna in het restaurant met frituur van mijn ouders. De liefde voor mijn kinderen bracht me naar Oostende, waar ik dus mijn frituur zou openen. Ik heb altijd alles alleen gedaan: bakken, afrekenen, bedienen en poetsen. Hoe ik dat kon bolwerken? Routine en anticipatie. Als je weet dat iemand een klein bakje frieten vraagt, moet je al kunnen inspelen op de bestelling erna. Wie bij mij om 17 uur in de zaak stond, werd om 17 uur ook bediend. Een kwestie van respect. En ook al is de rij tien, vijftien mensen lang: nooit stress de bovenhand laten nemen.”

Franky beschikt ook over een uitstekend geheugen. Van veel klanten kent hij hun bestelling uit het hoofd. “Vorige week kwamen er vier leerlingen van het VTI binnen. ‘Doe maar’, zei een van hen. Ik wist direct wat ik moest klaarmaken: een medium bakje, stoofvlees en mayonaise, mammoet met samoerai, en een Bicky-burger. Als er toch eens mensen van hun vaste bestelling afwijken? Oh, dan ben ik in shock, hoor! ‘Owla, gaan we eens ‘out of the box?’, zeg ik dan al lachend.”

Partner Eve voorzag verrassing als afscheid: een optreden van Marino Punk. © TVA

De strakke service is één ding, de producten nog iets anders. “De stoofvlees en vol-au-vent zijn de grote publiekstrekkers. Ik maak alles zelf, ook de gehaktballetjes en spaghettisaus. En ja, niet dat ik met mezelf wil stoefen, maar mijn frieten staan boven àlles. Misschien nog het belangrijkste: ik ververs élke dag het frietvet. Ik maak daar echt een punt van.”

Franky liet het woord respect daarnet ook al vallen. “Voor mij is iedereen hier gelijk. Straatveger of vuilnisophaler, bankier of chirurg: ik behandel iedereen gelijk en met respect. (knipoogt) Ik verjaar op 15 januari en ben een Steenbok. Mensen met dat sterrenbeeld komen met iedereen overeen. Als friturist bied je de klanten ook een luisterend oor en ben je ook deels een soort van psycholoog.”

Opvolging

“Ik laat de frituur in goeie handen over”, wijst Franky naar Jan Nayaert (42), die vanaf vrijdag 3 januari het frietvet doet broebelen. “Hij is een prima chef die weet waarmee hij bezig is. Zijn vorige zaak kende ook alleen maar vijfsterrenrecensies. De frituur was mijn kindje. Wel, ik kan het met een gerust gemoed doorgeven.”

Jan glundert bij die woorden. “Negen jaar lang baatte ik Plat du Jour uit in de Duinenstraat in Bredene. Er was plaats voor twaalf personen en ik deed alles alleen – net als Franky in zijn frituur. Toegegeven, ik voel best wat druk om het van hem over te nemen. De manier waarop Franky in z’n eentje alles bolwerkte, was on-ge-zien. Hij is mijn perfecte leermeester. Aan de openingsuren zal ik niks veranderen.”

Franky en z’n vriendin Eve De Potter (52) wonen in de buurt. “En we komen zeker regelmatig nog eens langs.”