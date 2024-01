Na drie generaties komt een einde aan drankenhandel Strubbe in Damme: van kolen met paard en kar tot 22 feesten in één weekend

Op 1 maart komt er een einde aan drie generaties en een goeie negentig jaar drankenhandel Strubbe langs de Damse Vaart in Damme. In de familie is geen opvolging en Rik Strubbe (65) laat het bedrijf over aan Inter Drinks uit Westkapelle. “Mijn grootvader is in de jaren 30 begonnen met kolen en later ook dranken met paard en kar rond te brengen. Door de jaren is de marktsituatie sterk veranderd, maar ik kijk tevreden en voldaan terug”, zegt Rik Strubbe.

Rik Strubbe, die ook schepen voor CD&V+ is in Damme. beleeft zijn laatste weken als zaakvoerder van Drankenhandel Strubbe, sinds jaar en dag gevestigd langs de Damse Vaart Zuid in het centrum van Damme. Op 1 maart is de overdracht aan Inter Drinks, met vestiging op bedrijventerrein ‘t Walletje in Westkapelle, officieel.

“Het zag er wel enige tijd naar uit dat mijn schoonzoon Ward Crul, die toch heel wat jaren heeft meegewerkt in de zaak, als vierde generatie de zaak verder zou zetten. Maar tijdens de coronaperiode, toen het hier ook erg kalm was, ging hij andere opties overwegen en begon aan een opleiding voor bos- en parkwachter bij Agentschap Natuur en Bos. Hij kon daar dan ook effectief aan de slag, en heeft ervoor gekozen om in die richting verder te gaan”, zegt Rik Strubbe.

Kolen via de vaart

“Het verhaal van het bedrijf begint al in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen ook al op de huidige locatie, bij mijn grootouders Ernest De Lodder en Rachel Lampo. Zij runden aanvankelijk een kolenhandel. De kolen kwamen vanuit Brugge toe met schepen op de Damse Vaart en werden hier afgeladen. Er kwamen toen veel boeren hier te plaatse kolen ophalen, maar mijn vader bracht ze ook met paard en kar rond naar de particulieren. Niet lang daarna werden ook vaten bier vanuit een brouwerij in Brugge aangevoerd, en dat bier werd dan hier op flessen getrokken om ook te gaan leveren in de streek. Ergens eind jaren 40 was het hier trouwens grote paniek: het ingespannen paard was met kar en al in de vaart gelopen; het was blijkbaar te hard gespannen. Het paard was verdronken, de kar was zo goed als helemaal kapot en ook de voorraad erop was verloren…”

De eigen vrachtwagen van Ernest De Lodder, waarmee hij naast kolen ook limonade, water en bieren van Meiresonne leverde. © gf

In de jaren 50 verruilde Ernest De Lodder paard en kar voor een eigen vrachtwagen, waarmee hij naast kolen ook limonade, water en bieren van de Gentse brouwerij Meiresonne leverde. En begin jaren 60 trad hun schoonzoon Julien – de vader van Rik, die trouwde met een van de dochters van Ernest en Rachel – dan meer op de voorgrond in de zaak. In 1964 liet hij naast de woning het depot voor de opslag van dranken bouwen dat nu nog altijd wordt gebruikt.

Tussen bierbakken

“Daarmee hadden we een concurrentieel voordeel op de andere twee bierhandelaren in Damme, die toen nog met een bierkelder werkten en dus veel minder vlot hun goederen konden overladen. Waar aanvankelijk vooral veel particulieren beleverd werden, kwamen daar later ook steeds meer horecazaken bij. We leverden toen veel Celta pils van brouwer Meiresonne, maar toen die ophield te bestaan schakelden we over naar Stella Artois. Ik herinner me nog hoe ik als kind tussen de bierbakken speelde en hoe ik vanaf mijn twaalfde al meehielp om de flesjes te sorteren en dergelijke meer. En niet lang daarna ging ik ook mee op de drankenronde met mijn vader.”

De drie generaties samen: Rik Strubbe, Ernest De Lodder, en Julien Strubbe. © gf

In 1980 werd de zaak omgevormd van een eenmanszaak naar een bvba, met meteen ook Rik Strubbe als derde generatie zaakvoerder. Hij liet het depot nog wat moderniseren en werkte met vorkheftrucks voor het volladen van de vrachtwagen.

Dancings en tearooms

“Ik heb ook de tijd geweten van de dancings in Damme in de jaren 70, waarvan we er enkele van drank voorzagen, en de jaren 80 waarin het stadsbestuur de overlast door de dancings weg wilde en meer koos voor dagtoerisme, met veel aandacht voor restaurants en tearooms. En het thuis leveren aan particulieren is sterk verminderd, wegens de vele en goedkopere alternatieven. Onder mijn uitbating zijn we ook sterk gaan inzetten op kermisbals, zoals die van Oostkerke, huwelijks- en andere feesten en recepties. Zo hebben we eens 22 evenementen op één weekend van drank en tapkranen voorzien…: ons record (lacht).”

“Ik kijk tevreden en voldaan terug. Of ik niet in een zwart gat zal vallen? Dat denk ik niet, hoor. Mijn vrouw en ik zullen nog meer tijd kunnen besteden aan de familie, met vier kleinkinderen en een vijfde onderweg. Ik zet mijn politiek engagement ook verder en we organiseren nog altijd graag eens een feestje met vrienden en buren.”